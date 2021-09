Στις δύσκολες στιγμές που πέρασε όσο ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Μπράντ Πιτ αλλά και στο ξεκίνημα της καριέρας της, μίλησε η Αντζελίνα Τζολί, σε συνέντευξή της στην βρετανική εφημερίδα «The Guardian». Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε – μεταξύ άλλων – ότι υπήρχαν στιγμές που φοβόταν για την ασφάλεια των παιδιών της και ότι σε ηλικία 21 ετών είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «Know Your Rights», η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε εμμέσως στο πολύκροτο διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στην Guardian, υπήρξε μια περίοδος που η πασίγνωστη ηθοποιός αισθάνθηκε φόβο για τα δικαιώματα των παιδιών της. Ερωτηθείσα για το τι ήταν αυτό που της προκάλεσε εκείνον τον φόβο, η Αντζελίνα Τζολί απάντησε πως «βρίσκεται ακόμα μπλεγμένη στην δική της νομική περιπέτεια» και ότι «δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά τα πράγματα».

Σε επόμενη ερώτηση για το εάν αναφέρεται στο διαζύγιό της και τους ισχυρισμούς για ενδοοικογενειακή βία που έχει διατυπώσει εις βάρος του Μπραντ Πιτ, εκείνη έγνεψε καταφατικά. Όταν η 46χρονη ηθοποιός ερωτήθηκε αν φοβήθηκε για την ασφάλεια των παιδιών της, απάντησε ξεκάθαρα: «Ναι, για την οικογένειά μου. Για ολόκληρη την οικογένειά μου». «Δεν είμαι το είδος του ανθρώπου που λαμβάνει αποφάσεις όπως αυτές που έλαβα ελαφρά τη καρδία…. Χρειάστηκε να γίνουν πολλά για να φτάσω στο σημείο να νιώσω ότι έπρεπε να χωρίσω από τον πατέρα των παιδιών μου», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016 και έκτοτε έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός μαραθώνιος για την κηδεμονία της με τον Μπραντ Πιτ. Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ έχουν 6 παιδιά μαζί, ηλικίας από 13 έως 20 ετών, και εκτός της δικαστικής διαμάχης για την κηδεμονία βρίσκεται μόνο 20χρονος Μάντοξ, αφού έχει ενηλικιωθεί. Ο Μπραντ Πιτ έχει απαλλαγεί όσον αφορά στους ισχυρισμούς περί παιδικής κακοποίησης μετά από έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία Πρόνοιας και Οικογενειακών Υποθέσεων της κομητείας του Λος Άντζελες, αναφορικά με ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον Μάντοξ, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης σε ιδιωτικό αεροπλάνο προς την Ευρώπη.

Για την Αντζελίνα Τζολί, ένα ακόμα πρόβλημα στο γάμο τους με τον Μπραντ Πιτ ήταν η προθυμία του πρώην συζύγου του να συνεργαστεί με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, παρότι γνώριζε ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά κατά το ξεκίνημα της καριέρα της.

«Δεν ήταν απλώς ένα πέσιμο, ήταν κάτι από το οποίο χρειάστηκε να αποδράσω» είπε η 46χρονη ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία παραγωγής του Χάρβεϊ Γουάινστιν «Playing by Heart» σε ηλικία 21 ετών. «Έμεινα μακριά του και προειδοποίησα άλλα άτομα για εκείνον. Θυμάμαι που έλεγα στον Τζόνι, τον πρώτο μου σύζυγο που το χειρίστηκε πολύ καλά, να διαδώσει τι συνέβη σε άλλους άνδρες, ώστε να μην αφήνουν τα κορίτσια μόνα τους μαζί του. Μου ζητήθηκε να παίζω στο The Aviator αλλά είπα όχι επειδή ήταν εκείνος αναμεμειγμένος. Δεν είχα την παραμικρή σχέση ή συνεργασία μαζί του ποτέ ξανά. Ήταν δύσκολο για εμένα όταν το έκανε ο Μπραντ», είπε Αντζελίνα Τζολί.

Η 46χρονη ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ ζήτησε από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν να αναλάβει τον ρόλο του παραγωγού στο ατμοσφαιρικό θρίλερ «Killing Them Softly» που αργότερα διένειμε η εταιρεία του Χάρβεϊ Γουάινστιν. «Τσακωθήκαμε για αυτό [την ανάμειξη του Γουάινστιν]», είπε η 46χρονη ηθοποιός, παραδεχόμενη ότι την πλήγωσε η προθυμία του συζύγου της να συνεργαστεί με τον άνδρα που της φέρθηκε με τέτοιο τρόπο.

