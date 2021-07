Η Αντζελίνα Τζολί και ο The Weeknd βγήκαν παρέα στο Λος Άντζελες και όπως ήταν αναμενόμενο αμέσως φούντωσαν οι φήμες ότι είναι ζευγάρι… Η διάσημη ηθοποιός και ο Καναδός τραγουδιστής εθεάθησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο ιταλικό εστιατόριο «Giorgio Baldi» της Σάντα Μόνικ.

Η έξοδος της Αντζελίνα Τζολί και του The Weeknd – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ αρκετές ώρες, γεγονός που έδωσε και «τροφή» για σχόλια στα media για τη σχέση τους και το είδος της συνάντησής τους. Η πανέμορφη 46χρονη ηθοποιός φορούσε μια μπεζ καμπαρντίνα και μαύρη μάσκα. Ο 31χρονος Καναδός ράπερ είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του και φορούσε ένα τζιν και ένα μαύρο T-shirt.

Αξίζει να σημειωθεί ότι -όπως αναφέρει το Page Six- Αντζελίνα Τζολί και The Weeknd αποχώρησαν από το εστιατόριο χωριστά και δεν φωτογραφήθηκαν μαζί. Από το περιβάλλον πάντως του Καναδού τραγουδιστή, πηγές αναφέρουν ότι η συνάντησή τους έγινε για επαγγελματικούς λόγους και «δεν προσπάθησαν να την κρύψουν».

EXCLUSIVE : Angelina Jolie and The Weeknd spotted exiting celebrity hotspot in Los Angeles https://t.co/FPGRTHBlQw pic.twitter.com/LtAvblPLHB