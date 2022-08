Η Αντζελίνα Τζολί αποκαλύφθηκε ως η «Jane Doe» που έκανε ανώνυμη καταγγελία εναντίον του πρώην συζύγου της, Μπραντ Πιτ, κατηγορώντας τον για επίθεση εναντίον της μέσα στο ιδιωτικό τους αεροπλάνο το 2016, αλλά και εναντίον του FBI για το γεγονός ότι δεν συνέλαβαν τον ηθοποιό.

Η Αντζελίνα Τζολί κατηγορούσε το FBI ότι δεν συνέλαβε τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, παρά την καταγγελία εναντίον του ότι προσπάθησε να βλάψει την ίδια και ένα από τα παιδιά της, μέσα στο ιδιωτικό τους αεροπλάνο πριν από 6 χρόνια. Για αυτό και ζήτησε να λάβει τα ιδιωτικά έγγραφα της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Variety που επικαλείται δημοσίευμα του Puck, η Τζολί είχε συναντηθεί με έναν πράκτορα του FBI ώστε να καταγγείλει την επίθεση του Πιτ. Ο ηθοποιός φέρεται να πήγε την πρώην σύζυγό του στο πίσω μέρος του ιδιωτικού τους αεροπλάνου και την άρπαξε από τους ώμους, φωνάζοντας: «Γ@@@ς αυτήν την οικογένεια!».

Μάλιστα, η – επίσης – ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο Μπραντ Πιτ της επιτέθηκε ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας πτήσης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο και είπε, επίσης, ότι την έλουσε με μπύρα. Το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Angelina Jolie learned from a FOIA request that the FBI had drafted a statement of probable cause against Brad Pitt. After a meeting with the AUSA, it was agreed there would be no arrest. Jolie is now seeking more info from the DOJ https://t.co/1lGpWiSfyc