Αποστόλης Τότσικας: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες του που ανέβασε η Ρούλα Ρέβη στο instagram

Ο Αποστόλης Τότσικας πόζαρε για ακόμα μία φορά μπροστά στην σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη, και η ίδια δημοσίευσε στο instagram τις «αποκαλυπτικές» φωτογραφίες του συζύγου της.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικας χαμογελάει στην κάμερα, ενώ ποζάρει στο σπίτι τους, χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο το τζιν παντελόνι του.

«Μόλις επέστρεψε από το σούπερ μάρκετ», έγραψε η Ρούλα Ρέβη στη λεζάντα κάτω από τις φωτογραφίες, προσδίδοντας λένα χιουμοριστικό τόνο στην όλη «φωτογράφηση».

Το ζευγάρι φαίνεται πολύ ευτυχισμένο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρούλα Ρέβη ανεβάζει φωτογραφίες του συζύγου της οι οποίες αποσπούν πολλά σχόλια από το κοινό.