Αποστόλης Τότσικας: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες του που ανέβασε η Ρούλα Ρέβη στο instagram

Ο ίδιος στέκεται μπροστά στην κάμερα χωρίς να φοράει μπλούζα
Ο Αποστόλης Τότσικας πόζαρε για ακόμα μία φορά μπροστά στην σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη, και η ίδια δημοσίευσε στο instagram τις «αποκαλυπτικές» φωτογραφίες του συζύγου της.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικας χαμογελάει στην κάμερα, ενώ ποζάρει στο σπίτι τους, χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο το τζιν παντελόνι του.

«Μόλις επέστρεψε από το σούπερ μάρκετ», έγραψε η Ρούλα Ρέβη στη λεζάντα κάτω από τις φωτογραφίες, προσδίδοντας λένα χιουμοριστικό τόνο στην όλη «φωτογράφηση».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Revi (@roula.revi)

Το ζευγάρι φαίνεται πολύ ευτυχισμένο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρούλα Ρέβη ανεβάζει φωτογραφίες του συζύγου της οι οποίες αποσπούν πολλά σχόλια από το κοινό.

