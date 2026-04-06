Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη βλέπω έναν γέρο»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Απόστολος Γκλέτσος και μίλησε για το γήρας το οποίο δεν του αρέσει καθόλου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δε σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική.

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και μίλησε για όλα. Ο Απόστολος Γκλέτσος παραδέχτηκε ότι όταν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει έναν «γέρο», όπου ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πω, πω, πω, πολύ άσπρα γένια πω! Παππούς ρε είμαι εγώ. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις», είπε αρχικά.

«Τέλειο», του σχολίασε ο Θανάσης Πάτρας και ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Τέλειο, τέλειο, τέλειο είναι! Όταν θα φτάσεις στην ηλικία μου θα καταλάβεις πόσο ωραίο είναι…».

«Δε σκέφτηκα ποτέ να βάψω τα μαλλιά μου. Είναι πολύ γελοίο. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελοιότητα από αυτό. Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη δεν βλέπω έναν γοητευτικό άντρα, βλέπω έναν γέρο άντρα. Αλλά τι να κάνεις; Δεν μπορείς να τα βάλεις με τα γηρατειά», δήλωσε αμέσως μετά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Στην ίδια συνέντευξη ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε ότι δε σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική.

«Δε θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην πολιτική. Αν πω ότι επιστρέφω, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει. Έκλεισε για μένα αυτός ο κύκλος οριστικά και αμετάκλητα. Αν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, πάλι από δήμαρχος θα ξεκινούσα», παραδέχτηκε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Θα σας πω ξεκάθαρα. Ρουσφετάκι του στυλ “να φέρουμε τον φαντάρο κοντά δεν έχω κάνει. Αυτό δεν είναι καλό ρουσφέτι, γιατί στη θέση του δικού σου παιδιού θα πάει κάποιο άλλο παιδί και θα φάει το βύσμα.

Ρουσφετάκι όμως, που δεν είναι ρουσφέτι, να φιλήσω κατουρημένες ποδιές σε γύρω – γύρω εργοστάσια για να πάρουν κόσμο στη δουλειά, έχω κάνει πάρα πολλά και το λήξαμε. Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι όμως για το δημόσιο», εξομολογήθηκε στη συνέχεια όταν ερωτήθηκε αν έκανε ποτέ ρουσφέτι ως δήμαρχος Στυλίδας.