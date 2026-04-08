Απόστολος Γκλέτσος: Το «ψάρι» ειπώθηκε για να καταλάβουν κάποιοι ότι ανδρισμός δεν είναι αυτό που νομίζουν

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Απόστολος Γκλέτσος και αποκάλυψε γιατί είχε κάνει τη δήλωση ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα» που είχε γίνει viral και είχε μείνει στην τηλεοπτική ιστορία.

Ο δημοφιλής ηθοποιός που απολαμβάνουμε στη «Γη της ελιάς» μίλησε στο tlife.gr και τον Χρήστο Κούτρα. Ο Απόστολος Γκλέτσος, μεταξύ άλλων, εξήγησε λοιπόν ότι προέβη σε αυτή τη δήλωση το 2016 στην εκπομπή «Βράδυ» του ALPHA, με οικοδεσπότη τον Πέτρο Κωστόπουλο, για να δώσει δύναμη σε άλλους ανθρώπους.

Επίσης τόνισε ότι πέρασε και ένα μήνυμα σε κάποιους άλλους για να καταλάβουν ότι ανδρισμός δεν είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. «Το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα», είχε δηλώσει ο Απόστολος Γκλέτσος στον Πέτρο Κωστόπουλο.

«Το “ψάρι” λοιπόν ειπώθηκε γιατί ήταν μια… πατρική αντιμετώπιση για κάποιους ανθρώπους που το χρειαζόντουσαν να το ακούσουν για να πάρουν δύναμη. Για να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους στηρίζουν, ηθικά και ψυχολογικά και κάποιοι άλλοι να καταλάβουν ότι ανδρισμός δεν είναι αυτό που νομίζουν. Kαι όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και μανάδες και πατεράδες. Άλλωστε γι’ αυτό το έκανα, δεν είχα κανέναν άλλο λόγο εγώ να το κάνω», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Παράλληλα, απάντησε και στην ερώτηση αν κάποιο δικό του πρόσωπο είχε σχολιάσει αυτήν την αποκάλυψη, αναφέροντας: «Κανένας. Όπως καταλαβαίνεις δεν το είπα έτσι. Ήξερα τι έλεγα και είχα κάνει πολλή προεργασία, χρόνια προεργασία στο στενό μου περιβάλλον… Σε μάνα, πατέρα, αδερφή, κόρη, πρώην γυναίκα, τη μάνα της κόρης μου δηλαδή, για να μπορέσω να έχω τα guts να πω αυτή την κουβέντα… ήξερα με ποιους έχω να κάνω. Αυτοί ήξεραν με ποιον έχουν να κάνουν και υπήρχε μια προεργασία για να μπορέσω να το πω…».

Η δήλωση του Απόστολου Γκλέτσου που είχε γίνει viral

«Με άντρα έχεις πάει;», είχε ρωτήσει ο Απόστολος Γκλέτσος τον Πέτρο Κωστόπουλο, μετά το 14ο λεπτό της συνέντευξης με τον παρουσιαστή να απαντά αρνητικά.

«Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω!», απάντησε ο ηθοποιός με τον Πέτρο Κωστόπουλο να τον ρωτάει που το έχει πει δημοσίως.

«Εδώ, τώρα. Μόνο εγώ έχω πάει, κανένας άλλος. Αγόρι, το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα», ήταν η απάντηση του Απόστολου Γκλέτσου, που έγινε viral.