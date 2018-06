Το παραδέχτηκε και η ίδια ανεβαίνοντας στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s για να παραλάβει το βραβείο best female modern. Δεν ήταν βέβαια η μοναδική στιγμή που είδαμε την Ελένη Φουρέιρα στο stage κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η εκρηκτική ερμηνεύτρια αποθεώθηκε από το κοινό και για τις εμφανίσεις της αφού παρουσίασε το νέο της τραγούδι και έκλεισε τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής με το «πειραγμένο» Fuego. Το τραγούδι που της χάρισε τη δεύτερη θέση στη Eurovision 2018 αλλά και το διαβατήριο για μια διεθνή καριέρα που ήταν και το μεγάλο της όνειρο