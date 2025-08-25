Αργύρης Αγγέλου: «Όταν με θεωρούν δεδομένο την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας»

Ο Αργύρης Αγγέλου ήταν καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και έδωσε μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις προσωπικές του σχέσεις και στην αλλαγή στάση ζωής που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στο «Παρά Πέντε» μίλησε στη συνέντευξή του για το τι πήρε ως δεδομένο μια φορά και δεν του βγήκε σε καλό, μιλώντας για τα επαγγελματικά αλλά και τα προσωπικά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω συνυπάρξει με κανέναν άνθρωπο που να τον θεωρούσα δεδομένο. Δεν θεώρησα τη δουλειά μου δεδομένη. Μια φορά τόλμησα να σκεφτώ με το τσουνάμι ‘Παρα Πέντε’ ότι θα είναι έτσι για πάντα τα πράγματα και το έχω πληρώσει με αίμα. Κι αυτό δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά είναι και στις σχέσεις μου, και μιλάω τώρα που δεν έχω μια ερωτική σχέση, αυτή τη στιγμή. Στις σχέσεις μου το απαιτώ πια, το θέλω, όσο κι αν κακομαθημένο αυτό κι είναι. Παλιά το εξέφραζα με τα όρια», είπε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

Και πρόσθεσε: «Όταν με θεωρούν δεδομένο την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας, είμαι αυτός ο άνθρωπος. Θα σε προειδοποιήσω, με έναν τρόπο που είναι εμφανής και μετά θα την κάνω με ελαφρά, δυστυχώς είμαι από αυτούς, γιατί είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω. Αυτό δεν το έκανα παλιά, γιατί έψαχνα να βρω τι μου λείπει ή ερχόμουν σε σύγκρουση. Η σύγκρουση πια με χαλάει, δεν το χαλαλίζω στα 47 μου να συγκρούομαι, για τέτοια χαζά πράγματα».