Αρίνα Σαμπαλένκα: «Κράξιμο» για τις αναρτήσεις της από τη Μύκονο μετά τις απανωτές κρίσιμες ήττες στο τένις

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απόλαυσε τις ομορφιές της Μυκόνου το φετινό καλοκαίρι, όμως οι εικόνες που δημοσίευσε από το νησί των Ανέμων, έγιναν αιτία για επικριτικά σχόλια από θαυμαστές της. Αιτία οι πρόσφατες ήττες της τενίστριας, που πλέον νιώθει καυτή την ανάσα της Έλενα Ριμπάκινα στη μάχη των δύο αθλητριών για την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη στο τένις.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επισκέφθηκε τη Μύκονο στα μέσα Ιουλίου. Η 28χρονη Λευκορωσίδα τενίστρια έδειχνε στις φωτογραφίες και στα βίντεο που ανέβαζε εκείνο το διάστημα χαρούμενη και πιο ερωτευμένη από ποτέ. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης.

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Οι αναρτήσεις από την διάσημη τενίστρια δεν πέρασαν απαρατήρητες. «Παρακαλώ περισσότερο τένις και λιγότερα τηλέφωνα», έγραψε ένας χρήστης του Instagram, ενώ άλλος follower σημείωσε «πολλές φωτογραφίες, λίγο τένις».

Η Λευκορωσίδα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά κατακτώντας διαδοχικά τους τίτλους σε Indian Wells και Miami Open ολοκληρώνοντας το περίφημο «Sunshine Double». Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς ακολούθησαν πρόωροι αποκλεισμοί στα σημαντικά τουρνουά της σεζόν. Στο Roland Garros η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, στο Wimbledon σταμάτησε στον τέταρτο γύρο ενώ το Canadian Open δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τον τρίτο γύρο, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από την αγωνιστική της κατάσταση.

Πέρα από τα σχόλια για την παρουσία της στα social media, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο αφορά τη μάχη της Σαμπαλένκα με τη Ριμπάκινα για την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

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Η Καζάκα βρίσκεται πλέον μόλις 345 βαθμούς πίσω από τη Λευκορωσίδα και διεκδικεί με αξιώσεις την κορυφή. Η Ριμπάκινα βρίσκεται στο Νο2 από τον περασμένο Μάρτιο και έχει τη δυνατότητα να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπου θα αγωνιστούν και οι δύο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις εικόνες που δημοσιοποιεί κατά καιρούς η Αρίνα Σαμπαλένκα προκαλεί επικριτικά σχόλια από ορισμένους.

@aryna.sabalenka If you saw us dancing no you didn’t 😂 ♬ Originalton – 𝑦𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛

Η ίδια, πάντως, έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι η ενασχόλησή της με τα social media δεν σημαίνει πως επηρεάζει απαραίτητα την αγωνιστική της απόδοση.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό TIME, η Σαμπαλένκα είχε αναφέρει ότι τα χορευτικά βίντεο και γενικότερα η δημιουργία περιεχομένου λειτουργούν ως ένας τρόπος χαλάρωσης και αποφόρτισης από την ένταση που συνοδεύει το επαγγελματικό τένις.

Η κορυφαία τενίστρια έχει αντιμετωπίσει με χιούμορ και την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο. Όπως έχει σημειώσει, ορισμένες φορές επισκέπτεται τα προφίλ όσων την επικρίνουν και αναρωτιέται πόσο τέλεια είναι η δική τους ζωή, απαντώντας «βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».