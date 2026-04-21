Αρίνα Σαμπαλένκα: Ξεσπά ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης – «Δεν είναι δουλειά σας τι κάνω στη ζωή μου» 

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Γιώργος Φραγκούλης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα αρνητικά σχόλια που έχουν διατυπωθεί γύρω από την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη Λευκορωσίδα τενίστρια, Αρίνα Σαμπαλένκα. Ο επιχειρηματίας και CEO του brand Oakberry δεν δίστασε να απαντήσει ευθέως, βάζοντας τέλος στις επικρίσεις.

Αφορμή για τα σχόλια στάθηκε, μεταξύ άλλων, η συχνή παρουσία του στους αγώνες της αθλήτριας, με ορισμένους να εκφράζουν απορίες για το πώς καταφέρνει να ισορροπεί τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τα ταξίδια και τη στήριξη προς εκείνη. O Γιώργος Φραγκούλης μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σύντροφό του Αρίνα Σαμπαλένκα, την οποία αποκάλεσε μέλλουσα σύζυγό του.

Μέσα από τη συνέντευξή του στο podcast «Money Buys Happiness», ο Γιώργος Φραγκούλης απάντησε με αιχμηρό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του και στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς όσους τον επικρίνουν.

«Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική», είπε αρχικά ο Γιώργος Φραγκούλης

Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μία μετά. Δεν είναι γ…….η σας δουλειά το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες», τόνισε ο ίδιος.

Η σχέση των Γιώργο Φραγκούλη και Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε γνωστή το 2024, όταν άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, και οι επισκέψεις του Γιώργου Φραγκούλη στις κερκίδες των διαφόρων τουρνουά τένις έγιναν ολοένα και συχνότερες. Έκτοτε, οι δυο τους είναι αχώριστοι και ο Γιώργος Φραγκούλης φροντίζει να στηρίζει την σύντροφό του σε κάθε της βήμα, μιας και η Λευκορωσίδα αθλήτρια βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Όπως έγινε γνωστό πριν από ένα μήνα, ο Γιώργος Φραγκούλης έκανε πρόταση γάμο στην 27χρονη τενίστρια, γεγονός που γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media.