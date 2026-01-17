Άρης Δαβαράκης: Κοιτούσα περισσότερο τα αγόρια, αυτό εννοούσα όταν είπα ότι είμαι ομοφυλόφιλος

Ο Άρης Δαβαράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (16-01-2026) και μίλησε δίχως ταμπού για τα προσωπικά του. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία και τη μαύρη εποχή της έξαρσης του AIDS, όταν μια σειρά από αγαπημένα του πρόσωπα, αρρώστησαν και έχασαν τη ζωή τους.

Ο Άρης Δαβαράκης γύρισε πίσω τον χρόνο, στην εποχή που μιλούσε για πρώτη φορά στην Μαλβίνα Κάραλη, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του. Όπως ανέφερε, τα όσα είπε δεν προκάλεσαν εμπόδια στην επαγγελματική πορεία του.

«Εγώ παραήμουν ήσυχη περίπτωση, μονογαμικός τύπος. Όταν μου πήρε συνέντευξη η Μαλβίνα και είπα ανοιχτά ότι είμαι γκέι, με ρώτησε η γυναίκα, η φιλενάδα μου, “να το βάλουμε τίτλο;”. Να το βάλουμε, λέω, γιατί να μην το βάλουμε; Δεν ήμουν ο πρώτος που το είπε αλλά θυμάμαι κάποιους ανθρώπους να παλεύουν για το θέμα», περιγράφει ο Άρης Δαβαράκης.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας συμπληρώνει: «Δεν περίμενα κάτι. Ίσως αυτός ο αυτισμός να ήταν μία ευλογία τελικά. Γιατί δεν περίμενα, ας πούμε, ότι κάτι θα με μπλοκάρει, επειδή θα πω αυτό το πράγμα ή ότι θα το πληρώσω με έναν τρόπο. Ήταν μια πραγματικότητα για μένα, ότι κοιτούσα περισσότερο τα αγόρια, αυτό εννοούσα όταν είπα ότι είμαι ομοφυλόφιλος».

«Το AIDS το καταλάβαμε με την πολύ σκληρή πλευρά της ζωής, γιατί οι φίλοι μας, πολλοί φίλοι μας, αρρώστησαν και πέθαναν. Από αυτές τις παρέες, τις χαρούμενες, που λέμε “gay”, με αυτή την έννοια του χαρούμενου και του gay. Πλάκωσε ξαφνικά ένας πανικός.

Τρέχαμε στα νοσοκομεία, υπήρχαν αγωνίες, ήταν πάρα πολύ σκληρή αυτή η φάση. Πάρα πολύ σκληρή, γιατί ήταν πολύ κοντινοί μας άνθρωποι. Ένας – ένας φεύγανε», περιέγραψε ο Άρης Δαβαράκης σε άλλο σημείο της κουβέντας.

«Σε όλη μου τη ζωή με γοήτευε το φλερτ. Όλη αυτή τη γοητεία του “αρέσω-δεν του αρέσω”, “μ’ αρέσει-δεν μ’ αρέσει”. Δεν το βρίσκω κακό να είσαι έτσι», εξομολογείται ο Άρης Δαβαράκης.

«Μίλησα δημόσια για τη σεξουαλική μου ταυτότητα το 1982, όταν είχα χάσει και τους δυο μου γονείς» είχε πει παλαιότερα ο Άρης Δαβαράκης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον ΑΝΤ1.