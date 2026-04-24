Άρης Καβατζίκης: «Από δημοσιεύματα είδα ότι ακούγεται το όνομά μου για το “Στούντιο 4”, ωραίο ενδεχόμενο η συνεργασία ξανά με τη Δανάη Μπάρκα»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» τον Άρη Καβατζίκη και εκείνος αναφέρθηκε στις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στην ΕΡΤ, για τη συνεργασία αλλά και τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Ο Άρης Καβατζίκης απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να επανασυνδέεται με τη Δανάη Μπάρκα, αυτή τη φορά στην εκπομπή της ΕΡΤ ότι «όπως το ακούσατε εσείς αυτό, έτσι το άκουσα κι εγώ. Και να ίσχυε, δεν υπήρχε περίπτωση να το πω ποτέ», δηλώνει ο Άρης Καβατζίκης.

Και προσθέτει επί του θέματος πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω για αυτό το πράγμα, αν ισχύει ή όχι. Πάρα πολύ ωραίο ενδεχόμενο θα ήταν να συνεργαστούμε ξανά με τη Δανάη, όπως και πολλά άλλα θα ήταν ωραία ενδεχόμενα».

Όσο για τον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα το καλοκαίρι με τον αγαπημένο της, ο Άρης Καβατζίκης αρκέστηκε να σχολιάσει ότι «η Δανάη είναι φίλη μου κι εμείς δημοσιογράφοι. Όταν ο φίλος είναι πάνω από τον δημοσιογράφο, κρατάς τον “φίλο”. Κι αν είμαι κουμπάρος στον γάμο της; Δεν μπορώ να απαντήσω».

Η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης συνυπήρξαν τηλεοπτικά για πέντε χρόνια στο «Πάμε Δανάη», ενώ κάνουν στενή παρέα.