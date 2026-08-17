Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν φοβήθηκα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαίξω»

«Σε μία από τις εκδηλώσεις, την πρώτη στην Αθήνα που έκανα, θυμάμαι ότι για να πάω από το ένα σημείο μέχρι να ανέβω στην πίστα, έκανα περίπου μιάμιση ώρα. Γιατί χαιρετούσα τον κόσμο» περιέγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) για την επιστροφή του στη μουσική μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε, τη δύναμη που αντλεί από την πίστη του και τη συγκινητική αγάπη που δέχεται από τον κόσμο. Ο γνωστός μουσικός μίλησε από το πατρικό του στις Σείρες Καλαβρύτων και αποκάλυψε πως πλέον βρίσκεται σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.

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«Αυτή τη φορά είμαι πολύ καλύτερα. Νιώθω πιο δυνατός από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχήν, που έχω επιστρέψει στη δουλειά μου. Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν απουσία. Έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλα από τα πέντε που είχα», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτα μεγάλη δύναμη. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται και να το ακούμε συνέχεια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή το ζω σε κάθε εμφάνιση στο έπακρο, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ, θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στην κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα».

«Έρχονται παιδάκια, κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε σε πανηγύρια, για να έρθουν να μου μιλήσουν, να μου πουν ένα πρόβλημά τους, να μου πουν ότι και αυτοί παίρνουν δύναμη από τη δύναμη που εγώ δεν καταλαβαίνω, η αλήθεια είναι, ότι δίνω. Γιατί μου φαίνεται αυτονόητο το να μην τα παρατάς και ότι σε κάθε δυσκολία να μπορείς να αντεπεξέλθεις. Είναι συγκινητικό. Όταν πηγαίνεις σε κάποια δουλειά και βλέπεις τέσσερις χιλιάδες κόσμο, πέντε χιλιάδες κόσμο και βλέπεις πραγματικά την αγάπη αυτή να κυλάει άφθονα και να τη λαμβάνεις με την ενέργειά της, δεν μπορώ να πω τίποτα», τόνισε.

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Ο μουσικός μίλησε και για την πίστη του, την οποία θεωρεί καθοριστική για τη δύναμη που βρήκε όλο αυτό το διάστημα.

«Πραγματικά, νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει ο Θεός μας. Επειδή όλο αυτό το διάστημα η δύναμη που πήρα ήταν ξεκάθαρα από τη δύναμη του Θεού και από τις προσευχές μου που ακούστηκαν και μου έδωσε αυτό το να ξαναζήσω αυτό που δεν είχα ζήσει. Δεν φοβήθηκα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαίξω. Απλά δεν ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω και αυτή την τεράστια αγάπη. Πήγαμε σε μία από τις εκδηλώσεις, την πρώτη στην Αθήνα που έκανα, και θυμάμαι ότι για να πάω από το ένα σημείο μέχρι να ανέβω στην πίστα, έκανα περίπου μιάμιση ώρα. Γιατί χαιρετούσα τον κόσμο», τόνισε.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα συμπαράστασης στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η σκέψη και η καρδιά μας είναι δίπλα σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τις φωτιές, στους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες, σε όσους δίνουν μάχη να σώσουν τα σπίτια τους, τον τόπο τους, αλλά και στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που παλεύουν απαράμιλλα. Εύχομαι άμεσα, μέσα από την καρδιά μου, να περάσει γρήγορα αυτή η δοκιμασία και να μη χαθεί καμία άλλη ανθρώπινη ζωή».