Άρης Μουγκοπέτρος για το ατύχημα: «Ο μαγαζάτορας έριξε χλωρίνες για να μην βρεθεί κανένα στοιχείο»

«Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα μέλη μου. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία», καταγγέλλει ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Για την «μυστήρια» συμπεριφορά του ιδιοκτήτη τη επιχείρησης στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Πάσχα μετά από έκρηξη κροτίδας στα χέρια του, αλλά και τις αντιδράσεις του ανθρώπου που του έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος σε συνέντευξη που έδωσε στο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μουσικός εξήγησε πως ο επιχειρηματίας έριξε χλωρίνη στο σημείο του ατυχήματος με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα στοιχεία ακόμη και κομμάτια από τα μέλη του τα οποία ακρωτηριάστηκαν.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία. Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε», είπε αρχικά.

Για τον πρώην φίλο του που του έδωσε την κροτίδα ανέφερε: «Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα μήνυμα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και μάλιστα σε ανάρτησή του στο facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συμβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαμπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώμα, βάρεσε μία λάμπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω μήνυση τώρα που µου το θύμησες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει».

Για το βιβλίο το οποίο ετοιμάζει και επικεντρώνεται στη ζωή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε πως θέλει να διηγηθεί πως ξεκίνησε να ασχολείται με το κλαρίνο.

«Αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο. Θα περιλαμβάνει το πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι µε τη μουσική και το κλαρίνο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισα μέχρι σήμερα. Υπήρξαν ημέρες που δεν είχα να φάω και δεν είχα χρήματα ούτε καν για το ταξί. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει ιστορίες από τα πανηγύρια. Οι ιστορίες αυτές δεν είναι μόνο ευχάριστες, αλλά και πάρα πολύ στενάχωρες και δυσάρεστες, όπως αυτό που έπαθα ξημερώματα στο χέρι µου, στις 6:05 το πρωί», συνέχισε.