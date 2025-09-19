Άρης Μουγκοπέτρος: Του έκανε μήνυση ο πρώην φίλος του που του έδωσε την κροτίδα – «Ξεπέρασε τα όρια»

Με μηνύσεις συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον Άρη Μουγκοπέτρο και τον πρώην φίλο του, που του έδωσε την κροτίδα η οποία έσκασε στα χέρια του, κατά τη διάρκεια γλεντιού, το περασμένο Πάσχα.

Ο πρώην φίλος του μουσικού κατέθεσε τη μήνυση με αφορμή μία ανάρτηση που έκανε στα social media ο Άρης Μουγκοπέτρος στις 30 Αυγούστου, στην οποία είχε ανεβάσει φωτογραφία του άνδρα που του έδωσε τη μοιραία κροτίδα, να διασκεδάζει σε πανηγύρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα τη φωτογραφία συνόδευε με μία μακροσκελή λεζάντα στην οποία ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει πως οι φίλοι του, διασκεδάζουν δίπλα του, γνωρίζοντας πως πήγε να τον σκοτώσει. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση χρησιμοποίησε και υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

«Ο “Κύριος” που ήταν “φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει!», είχε γράψει τότε, μεταξύ άλλων, στη λεζάντα.

Στο κείμενο της καταγγελίας περιγράφεται πως μετά τον τραυματισμό του μουσικού, ο Άρης Μουγκοπέτρος προσπαθεί να ρίψεις τις ευθύνες στον πρώην φίλο του, με αναρτήσεις στα social media. Όπως εξηγεί ο άνδρας, κάτι τέτοιο το θεωρεί άδικο καθώς στοχοποιείται με ανυπόστατους ισχυρισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσθέτει μάλιστα ότι η τελευταία ανάρτηση του μουσικού ξεπέρασε τα όρια, καθώς συνδυάζει υβριστικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντικά σχόλια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η μήνυση κατατέθηκε στον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως και αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μετά αυτή την εξέλιξη, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέβασε την ανάρτηση από τα social media.

Ο δικηγόρος του πρώην φίλου του μουσικού, ο Ανδρέας Βαγγόπουλος, μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», κατακρίνοντας τα όσα έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στα social media.

«Τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζει ο Άρης Μουγκοπέτρος. Είναι σεβαστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή το είπαμε. Πήγαιναν μαζί στα περισσότερα πανηγύρια, ήταν αδελφικοί φίλοι. Σε αυτόν τον βαρύτατο τραυματισμό, που δεν φέρει ευθύνη ο εντολέας μου, αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει 2 δάχτυλα. Ήταν δεξιοτέχνης του κλαρίνου. Προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες σε έναν άνθρωπο ενώ έχει παραδεχθεί πως ο ίδιος άναψε την κροτίδα. Δεν την άναψε ο εντολέας μου. Ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη μέχρι και σήμερα για να δώσει εξηγήσεις», είπε συγκεκριμένα.