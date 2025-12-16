Αθηνά Οικονομάκου: Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μια μέρα θα ανοίγω την πόρτα ενός σπιτιού σαν κι αυτό

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2026, με το ζευγάρι πάντως να μην έχει επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες. Η ηθοποιός ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα και μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram επιχειρεί να κάνει ένα μικρό απολογισμό των όσων κατάφερε τα τελευταία χρόνια.

Η Αθηνά Οικονομάκου δηλώνει περήφανη και δικαιωμένη από τις επιλογές της. Αναφέρεται στο υπέροχο σπίτι που μένει με τα δύο παιδιά της και κάνει τη σύγκριση με τις γκαρσονιέρες που ζούσε, τα πρώτα της χρόνια στην Αθήνα. Τα πάντα πλέον είναι διαφορετικά.

«Γυρίζω σπίτι και η καρδιά μου γεμίζει. Γεμίζει ευγνωμοσύνη, ζεστασιά, ασφάλεια. Γιατί αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος… είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, το καταφύγιο της οικογένειάς μου. Είναι εκεί όπου νιώθω προστατευμένη, ήρεμη, ο εαυτός μου. Ένα σπίτι ζεστό, γεμάτο αγάπη, παρουσία και αληθινή ζωή.

Και δεν μπορώ να μη σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος μέχρι εδώ. Πριν από 20 χρόνια, όταν ήρθα στην Αθήνα, ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες, σε διαμερίσματα περαστικά, με όνειρα μεγάλα αλλά μέσα μου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι κάποτε θα φτάσω εδώ. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μια μέρα θα ανοίγω την πόρτα ενός σπιτιού σαν κι αυτό. Ένα σπίτι που να με χωράει ολόκληρη. Που να μας χωράει όλους.

Τίποτα από αυτά δεν ήρθε εύκολα. Ήρθαν με κόπο, με δουλειά, με υπομονή, με θυσίες. Ήρθαν βήμα-βήμα, μαζί με όλα όσα με διαμόρφωσαν, με όλα όσα άντεξα και όλα όσα πίστεψα όταν δεν ήταν αυτονόητο να πιστεύω.

Τώρα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, νιώθω την ανάγκη να σταθώ για λίγο. Να κοιτάξω πίσω, να αναπολήσω, και κυρίως να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Για το σπίτι αυτό. Για την οικογένειά μου. Για τη διαδρομή. Για μένα. Αυτή είναι η δική μου δήλωση ευγνωμοσύνης. Για όλα όσα έγιναν, για όλα όσα είναι, και για όλα όσα έρχονται» γράφει η Αθηνά Οικονομάκου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.