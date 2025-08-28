Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στη Μήλο και κατακόρυφο σε παραλία μπροστά στον Μπρούνο Τσερέλα

Η Μήλος ήταν το νησί που επέλεξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, για να συνεχίσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων με την ηθοποιό να δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα δείχνουν να το απολαμβάνουν. Ποζάρουν χαμογελαστοί σε παραλία, με την ηθοποιό να κάνει κατακόρυφο μπροστά στον αγαπημένο της.

«Από τη Μήλο, με αγάπη» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσιοποίησε. Βόλτες στην ακροθαλασσιά, τρυφερές αγκαλιές αλλά και παιχνιδιάρικες πόζες στην άμμο, μαρτυρούν το πόσο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι είναι.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δημοσίως μία τρυφερή ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του. Πλέον στο πρόσωπο του μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα έχει βρει τον άντρα που ήθελε πάντα να έχει στο πλευρό της και νιώθει υπερήφανη για την αγάπη τους.