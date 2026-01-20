Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη αντίδραση μετά την αποκάλυψη για την ημερομηνία του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν την Αθηνά Οικονομάκου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την ηθοποιό να μη θέλει να κάνει κανένα σχόλιο για την ημερομηνία του γάμου της.

«Για την ημερομηνία του γάμου, ρωτήστε αυτούς που τα λένε στις εκπομπές. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

Την αποκάλυψη για την ημερομηνία του γάμου έκανε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) ανέφερε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο. Ένα νησί που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των δύο ερωτευμένων και μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε για μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Όπως ειπώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, η απόφαση έχει παρθεί και η ημερομηνία έχει οριστικοποιηθεί, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.