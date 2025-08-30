Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα για διακοπές στη Μήλο και την Κίμωλο – Βίντεο με το συρτάκι του «Ζορμπά»

Δεν έχουν τελειωμό τα ταξίδια για την Αθηνά Οικονομάκου και τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μπρούνο Τσερέλα, αφού τα τελευταία 24ωρα το ζευγάρι βρίσκεται για διακοπές στη Μήλο και την Κίμωλο.

Η Αθηνά Οικονομάκου, που εκτός από ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι και μία από τι πιο επιτυχημένες influencer στην Ελλάδα, θέλοντας να μοιραστεί τις στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης που περνά με τον Μπρούνο Τσερέλα, ανέβασε μία σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ένα από αυτά ήταν και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η ηθοποιός μαζί με φίλη της σε σκάφος, να χορεύει το συρτάκι του Ζορμπά, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

Στο βίντεο, η Αθηνά Οικονομάκου, πιο ευδιάθετη από ποτέ, σέρνει τον χορό, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα που βρίσκεται δίπλα της δεν σταματάει να την αποθεώνει.

Οι δύο τους δεν χάνουν ευκαιρία να δείχνουν τον έρωτά τους δημόσια στα social media. Μάλιστα, παίρνουν μαζί τους διαδικτυακούς τους φίλους σε κάθε ταξίδι που πραγματοποιούν εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει ήδη πει το πολυπόθητο «ναι» στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της Μπρούνο Τσερέλα, χωρίς να έχουν δώσει λεπτομέρειες για το πότε θα ανέβουν μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η σχέση με τον 37χρονο Ιταλοαργεντινό μπασκετμπολίστα και συνιδιοκτήτη εταιρείας real estate και προπονητικού κέντρου, ανακοινώθηκε επίσημα το καλοκαίρι του 2024 από τις κοινές τους αναρτήσεις.