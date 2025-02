Αθηνά Οικονομάκου: «Ο Έρωτας με χτύπησε για τα καλά» – Στο Μιλάνο με τον βαλεντίνο της, Μπρούνο Τσερέλα

Love is in the air… Κι αν αυτός ο αέρας είναι στο Μιλάνο, τότε η Ιταλία «πνίγεται» από τον έρωτα της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Η Αθηνά Οικονομάκου, γιορτάζει τον έρωτα στη γειτονική χώρα, εκεί όπου βρίσκεται η αγκαλιά του αγαπημένου της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και influencer, όπως ενημέρωσε τους followers της στο Instagram, ταξίδεψε μέχρι το Μιλάνο προκειμένου να γιορτάσει την ημέρα των ερωτευμένων (14.02.2025), μαζί με τον ιταλό σύντροφό της.

Η ελληνίδα καλλιτέχνης και επιχειρηματίας, ανέβασε μια κοινή φωτογραφία τους από κάποια καλοκαιρινή τους απόδραση – η Οικονομάκου με κατακόκκινο μπικίνι, χαμογελά στο φακό για τη selfie με τον ιταλό αθλητή.

«Ο θεός του έρωτα με χτύπησε για τα καλά», έγραψε στη λεζάντα και πρόσθεσε «ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

Στα story της, η ηθοποιός, δημοσίευσε και μια άλλη selfie μέσα σε ασανσέρ, με το ζευγάρι ντυμένο με χειμωνιάτικα outfit. Η ερωτευμένη ηθοποιός, χαμογελά τρισευτυχισμένη στο πλευρό του αγαπημένου της.