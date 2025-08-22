Αθηνά Οικονομάκου: Στο Γύθειο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα δύο παιδιά της – Νέες εικόνες από τις διακοπές τους

Συνεχίζει τις διακοπές της η Αθηνά Οικονομάκου, που μετά τα εξωτικά ταξίδια με τον μέλλοντα σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας. Στο Γύθειο, η ηθοποιός έχει μαζί και τα δύο παιδιά της, που όπως φαίνεται διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τον σύντροφό της.

Σε φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, βλέπουμε στιγμιότυπα από τα παιχνίδια τους στην παραλία, από τις βόλτες και τις ξέγνοιαστες στιγμές, ενώ η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε και κάποια σπάνια στιγμιότυπα από τις πιο προσωπικές της στιγμές με τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα, όπου φαίνεται να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές.

Οι 4 τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, κάτι που φαίνεται να απολαμβάνουν. Τα δύο παιδιά της ηθοποιού γεμίζουν τις μπαταρίες τους στη Λακωνία και φαίνεται να τα περνούν υπέροχα.

Η μονοκατοικία που διαθέτει η Αθηνά Οικονομάκου στο Γύθειο αποτελείται από μεγάλα μπαλκόνια με απίστευτη θέα. Η ηθοποιός έχει διακοσμήσει το εξωτερικό του σπιτιού της με έναν μεγάλο κήπο με πολλά λουλούδια και φυτά.

Οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από πέτρα, δίνοντας μια πολύ εξωτική πινελιά. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μάλιστα, δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό ένα βίντεο από την πανέμορφη βεράντα της η οποία έχει θέα τη θάλασσα.

Όσον αφορά το εσωτερικό, η διακόσμηση είναι πολύ σύγχρονη με ανοιχτούς τόνους στις αποχρώσεις, καθώς η ηθοποιός έχει επιλέξει χρώματα όπως το άσπρο, το μπλε και το καφέ του ξύλου, τα οποία δίνουν μια άκρως καλοκαιρινή νότα και σε κάνουν να νιώθεις λες και είσαι στις Κυκλάδες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina (@athinao1konomakou)

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δημοσίως μία τρυφερή ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του. Πλέον στο πρόσωπο του μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα έχει βρει τον άντρα που ήθελε πάντα να έχει στο πλευρό της και νιώθει υπερήφανη για την αγάπη τους.