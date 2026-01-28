Lifestyle

Αθηνά Ωνάση: Εικόνες από τη δημόσια εμφάνιση της «χρυσής» κληρονόμου στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Αθηνά Ωνάση πόζαρε ανανεωμένη μπροστά στους φωτογράφους που την περίμεναν στο Παρίσι
Η Αθηνά Ωνάση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Η Αθηνά Ωνάση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι / Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images

Η Αθηνά Ωνάση αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας διαχρονικά, ωστόσο προ ημερών αποφάσισε να εμφανιστεί στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν. Η «χρυσή» κληρονόμος έδειχνε ανανεωμένη, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, λίγους μήνες μετά τα δημοσιεύματα για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Ντυμένη με μαύρο μίντι φόρεμα και μαύρες γόβες σε κλασικό στιλ, η Αθηνά Ωνάση πόζαρε για τους φωτογράφους και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Αργότερα βρέθηκε στην επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή και φίλου της, Stephane Rolland. Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι κέντρισε για ακόμα μια χρονιά το ενδιαφέρον της και προ ημερών αποφάσισε να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει τα όσα συνέβαιναν από κοντά. 

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου «Cirque d’Hiver Bouglione», με τον σχεδιαστή να εμπνέεται για την συλλογή του από τον Πάμπλο Πικάσο και το μπαλέτο «Parade». 

Σε ορισμένες από τις εικόνες η Αθήνα Ωνάση κοιτάει τον φωτογραφικό φακό και σε άλλες τα όσα συνέβαιναν πίσω από τους φωτογράφους. Τα σχόλια ήταν κολακευτικά για την 41χρονη κληρονόμο, η οποία ζει μόνιμα σε κωμόπολη της Ολλανδίας.

Η Αθηνά Ωνάση
Δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στο Παρίσι / Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images
Η Αθηνά Ωνάση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Η Αθηνά Ωνάση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι / Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, που φωτογραφήθηκε με την Αθηνά Ωνάση στο περιθώριο της επίδειξης μόδας. «Δεν πίστευα ούτε στα όνειρά μου ότι θα την έβλεπα από κοντά» ανέφερε στις δηλώσεις του.

Τον Μάρτιο του 2025, η Αθηνά Ωνάση είχε καταγραφεί σε Gala στο Παρίσι, με τις εικόνες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε να προκαλούν ερωτήματα και ανησυχία για την υγεία της. Πλέον δείχνει καλά και ποζάρει με σιγουριά. 

Μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 11 χρόνια, η Αθηνά Ωνάση έδειχνε να έχει ξαναβρεί την ευτυχία στο πλευρό του Ιταλού ιππέα και επιχειρηματία Αλμπέρτο Ζόρζι. Το ειδύλλιό τους είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς, ωστόσο και αυτή η σχέση ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο Ιταλός ιππέας ήταν εκείνος που πήρε την απόφαση να χωρίσουν, αφήνοντας την Αθηνά Ωνάση ξανά αντιμέτωπη με τη μοναξιά.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
