Άβα Γαλανοπούλου: Έχω κάνει μόνο δύο σχέσεις στη ζωή μου, μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα

Η Άβα Γαλανοπούλου βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17-11-2025) και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Η ηθοποιός εξήγησε τους λόγους που απείχε τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση, «σκιαγράφησε» πτυχές του χαρακτήρα της και αναφέρθηκε σε επιτυχημένες σειρές που πρωταγωνίστησε.

«Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι “Σέρρες”. Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες» δήλωσε αρχικά η Άβα Γαλανοπούλου στην εκπομπή «The 2night Show».

Μιλώντας για τη φιλική της σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως «Είχαμε πάει 2-3 φορές στου Ψυρρή με παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Ένας με επέπληξε πάρα πολύ: “Πρόσεχε κακομοίρα μου μη τα φτιάξεις μαζί του. Είναι πολύ μουρντάρης αυτός, γυρνάει με διάφορες. Είναι γυναικάς. Θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο”.

Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».

Στη συνέχεια, η Άβα Γαλανοπούλου ανέφερε πως «Έχω πει όχι στον Καπουτζίδη για τις “Σαββατογεννημένες”. Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο όμως άλλαζε συνέχεια το καστ για τις γυναίκες. Είχα ρωτήσει ποιος θα έκανε τον Σάββα, που τον έκανε ο Σάκης Μπουλάς, και δεν μου είχαν πει το όνομά του. Δεν μου κόλλαγε, μου έλειπε ο βασικός άντρας. Μετά έσκασε η πρόταση από τον ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά, γιατί με πίεζαν από την άλλη μεριά. Βέβαια για εμένα ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις “Σέρρες”.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Στο θέατρο είχα πει όχι Στον Ρέππα και τον Παπαθανασίου στο “Συμπέθεροι από τα Τίρανα”. Ήταν για τον ρόλο που έκανε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μετά η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Βίκυ έπαιξε πιο πολλά χρόνια στο θεατρικό. Πραγματικά, δεν μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο και το εξήγησα στα παιδιά. Εξού και μετά δουλέψαμε σε άλλη παράσταση».

Μεταξύ άλλων, η Άβα Γαλανοπούλου μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά “Δυο Ξένοι” δηλώνοντας πως «Τότε είχαμε άλλα “γκάζια”. Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε καθόλου που από τις 5 το πρωί ήμασταν στο πόδι. Άλλαζα 3 συγκοινωνίες τότε για να φτάσω. Ξεκίναγε το γύρισμα στις 9 το πρωί τελειώναμε στις 6 και έλεγε ο Ρήγας, “εντάξει φύγετε, δεν προλάβατε σήμερα να κάνετε το γύρισμα, αύριο πάλι”, στους μαθητές της σχολής, οχτώ παιδιά, σαν τα μουλάρια καθόμασταν όρθιοι.

Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι να κάτσουμε που λέει ο λόγος. Τόσοι άνθρωποι μπαινοβγαίνανε. Δεν μας πείραζε αυτό, το καταλαβαίνεις; Αλλάζαμε στα σκαλάκια, δεν μας πείραζε! Να σου πουν ιστορίες… τι να λέμε! Ξεκινάγαμε είχαμε γκάζια και όρεξη, πιστεύαμε ότι ξεκινάγαμε το όνειρο

Όσον αφορά τα σχόλια που έχουν γίνει για τον χαρακτήρα της, η ίδια σημείωσε πως «Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα “Τετράγωνα των Αστέρων” με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του.

Τότε, το 2003 μου είχε πει ότι Με έχεις συγκινήσει με τον ρόλο στο “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;”, ως Πόπη που έκανα την κακοποιημένη γυναίκα του Μποσταντζόγλου. Μου είχε κάνει εντύπωση. Περνάνε τα χρόνια, κάνουμε καμαρίνι και μου λέει: “Τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί”. Της είπα ότι δε θα τη ρωτήσω ποιοι τα λένε».

«Ο καθένας μπορεί να πει ο,τι θέλει. Σε βάθος χρόνου δεν αποδεικνύονται όλα; Γιατί αν είμαι ένας κακός άνθρωπος, ανέντιμος, κλέφτης… Μα τι να ακουστεί; Για όνομα του Θεού. Ρώτα τις κοπέλες που με έχουν βάψει, χτενίσει, τις ενδυματολόγους. Ποτέ δεν έχω πει ότι δεν βάζω κάτι. Έχω μόνο μια παραξενιά που στις πρόβες οι νέοι κοιτάζουν το κείμενο από το κινητό και τους λέω ότι έτσι δε θα μάθουν το κείμενο. Πρέπει να γυρίσεις τη σελίδα, να διαβάσεις το χαρτί» προσέθεσε, στη συνέχεια η ηθοποιός.