«Avatar: Fire and Ash»: Στη δημοσιότητα το νέο εντυπωσιακό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Avatar: Fire and Ash», το τρίτο κεφαλαίο της θρυλικής σειράς του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου.

Η νέα περιπέτεια «Avatar: Fire and Ash» επιστρέφει στον μαγευτικό κόσμο της Πανδώρας, όπου η οικογένεια του Jake Sully (Γουόρθινγκτον), έρχεται αντιμέτωπη με ηθικά διλήμματα και με έναν νέο, μυστηριώδη εχθρό. Το τρέιλερ δίνει μια γεύση από την παραγωγή.

Εκτός από τον Γουόρθινγκτον, στο καστ επιστρέφουν οι Ζόε Σαλντάνα (Ζoe Saldaña), Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver), Στίβεν Λανγκ (Stephen Lang), Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), Μπέιλι Μπας (Bailey Bass), Μπρίτεν Ντάλτον (Britain Dalton), Τρίνιτι Μπλις (Trinity Bliss), Τζακ Τσάμπιον (Jack Champion) και Ίντι Φάλκο (Edie Falco).

Η Ούνα Τσάπλιν (Oona Chaplin) και ο Ντέιβιντ Θιούλις (David Thewlis) κάνουν το ντεμπούτο τους στη σειρά, υποδυόμενοι νέους χαρακτήρες.

Ο Τζέιμς Κάμερον συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Ρικ Τζάφα (Rick Jaffa) και Αμάντα Σίλβερ (Amanda Silver), βασισμένο σε μια ιστορία των Τζος Φρίντμαν (Josh Friedman) και Σέιν Σαλέρνο (Shane Salerno).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο «Avatar» που κυκλοφόρησε το 2009, συγκέντρωσε 2,92 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών.

Η συνέχειά του, το «Avatar: The Way of the Water», σημείωσε επίσης τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ένα Όσκαρ. Αναμένονται μία τέταρτη ταινία «Avatar» το 2029 και μία πέμπτη το 2031, σύμφωνα με το Deadline.