Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 46 του χρόνια στην Αυστραλία ο διάσημος ξένος σεφ, Τζοκ Ζονφρίλο.

Ο διάσημος σεφ και κριτής του Master Chef Australia βρέθηκε νεκρός σε σπίτι στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Οι αστυνομικές αρχές, δεν έχουν ανακοινώσει αιτία του θανάτου του, αλλά τονίζουν πως όλα δείχνουν ότι ο 46χρονος μάγειρας δεν έφυγε από τη ζωή από κάποια… ύποπτη αιτία.

Πολλά ΜΜΕ «φωτογραφίζουν» ως υπαίτιο για την απώλεια του Τζοκ Ζονφρίλο κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Την είδηση για την απώλεια του σεφ, που γεννήθηκε στην Σκωτία, αλλά μετακόμισε στην Αυστραλία και έκανε τεράστια καριέρα εκεί, έκανε γνωστή ο ίσως πιο γνωστός μάγειρας του πλανήτη, ο Γκόρντον Ράμσεϊ,

Ο Ράμσεϊ έγραψε στην σελίδα του στο Twitter: «Λυπημένος για τα καταστροφικά νέα του θανάτου του Τζοκ Ζονφρίλο. Μου άρεσε πραγματικά ο χρόνος που περάσαμε μαζί στο Master Chef στην Αυστραλία. Στέλνω όλη μου την αγάπη στη Λορίν (σ.σ.: είναι η γυναίκα του) και την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Saddened by the devastating news of Jock Zonfrillo's passing. I truly enjoyed the time we spent together on MasterChef in Australia. Sending all my love to Lauren and the family in this difficult time Gx — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) May 1, 2023

Η καριέρα και οι «σκοτεινές» στιγμές του

Ο Τζοκ Ζονφρίλο οποίος γεννήθηκε στη Γλασκώβη. Άρχισε να εργάζεται σε κουζίνες ως μάγειρας σε ηλικία 13 ετών. Από πολύ νεαρός είχε θέματα με τη ηρωίνη. Μέντοράς του ήταν ο σεφ, Μάρκο Πιέρ Ουάιτ.

Μετακόμισε στην Αυστραλία το 2000. Έγινε σταρ στις κουζίνες εκεί. Άνοιξε δικά του εστιατόρια.

Το 2002 καταδικάστηκε επειδή είχε… βάλει φωτιά σε έναν από τους εκπαιδευόμενους σεφ σε μαγαζί του. Το 2007 η εταιρεία του κήρυξε πτώχευση. Αναγεννήθηκε όμως, από τις στάχτες του, ξαναμπήκε δυναμικά στο χώρο της εστίασης ως επιχειρηματίας και μάλιστα το εστιατόριό του στην Αδελαΐδα, ένα από τα οποία ονομάστηκε το καλύτερο της Αυστραλίας πριν από τέσσερα χρόνια.

Έγινε οικοδεσπότης μιας δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής του Channel 10 το 2019, ενώ ήταν κριτής στο Junior Master Chef Australia το 2020. Ο θάνατός τον βρήκε λίγο πριν η 15η σεζόν του στο Master Chef, με έναν άλλο διάσημο σεφ, τον Βρετανό Τζέιμι Όλιβερ, ως guest κριτή, επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στην Αυστραλία σήμερα το βράδυ (1.5.2023). Η εκπομπή φυσικά δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα λόγω του θανάτου του.

In an interview with Jock Zonfrillo in 2021 about his life, he told The Project, 'I’ve got an amazing wife. I’ve got these amazing children who I’m super connected and close to. I’ve arrived at this moment in my life where I feel like I’ve won a gold medal.' Vale, Jock. pic.twitter.com/9H2SpZpP4x — The Project (@theprojecttv) May 1, 2023

It will take a long time to accept the world is without Jock Zonfrillo. His vibrant personality, humour, zest for life & food injected such joy into MasterChef & enlivened Australian television. A devastating, immeasurable loss, beyond comprehension. Rest in peace #MasterChefAU pic.twitter.com/C4UWGItw7B — Sahar Adatia (@sahar_adatia) May 1, 2023

Είχε παντρευτεί 3 φορές (τελευταία σύζυγός του ήταν η Λορίν Φριντ) και είχε αποκτήσει συνολικά 4 παιδιά.