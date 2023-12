Όπως και κάθε χρονιά, το κορυφαίο κινηματογραφικό περιοδικό Variety, έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τις χειρότερες ταινίες που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2023.

Για την ακρίβεια πρόκειται για δύο λίστες, των κινηματογραφικών κριτικών του Πίτερ Ντεμπρούζ και Όουεν Γκλάιμπερμαν.

Οι κακές ταινίες, εξ ορισμού, δεν είναι διασκεδαστικές, και αυτός είναι ο λόγος που οι επικεφαλής κριτικοί κινηματογράφου του Variety ένιωσαν την ανάγκη να τις επικρίνουν.

Ανάμεσα τους υπάρχει ταινία με υπερήρωες, δύο θρίλερ αλλά και μια ταινία του Γουές Άντερσον.

Οι χειρότερες ταινίες του 2023 σύμφωνα με το Variety

Η λίστα του Όουεν Γκλάιμπερμαν

1. Ghosted

2. Asteroid City

3. Your Place or Mine

4. Magic Mike’s Last Dance

5. Heart of Stone

Η λίστα του Πίτερ Ντεμπρούζ

1. Winnie the Pooh: Blood and Honey

2. Carmen

3. The Flash

4. Paint

5. Caligula: The Ultimate Cut.