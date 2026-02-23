BAFTA: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου στο after party που διοργάνωσε η Vogue

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου πέρασαν μία απίστευτη βραδιά, καθώς ήταν προσκεκλημένη την Κυριακή (23.02.2026) στο λαμπερό after party των BAFTA που διοργάνωσε η βρετανική Vogue.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες που υποδύονται το ζευγάρι στην επιτυχημένη σειρά του γνωστού δημιουργού «Maestro» που προβάλλεται από το Mega και είναι διαθέσιμη και στο Netflix μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το after party των BAFTA,που πήγαν. Μάλιστα, εκεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδιολάτου συνάντησαν και φωτογραφήθηκαν με κορυφαίους σταρ, όπως ο Ίθαν Χοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To event διοργανώθηκε από τη British Vogue και το GQ, με τη στήριξη της Grey Goose, συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, της μόδας και της διεθνούς showbiz.

Η Κλέλια Ανδριολάτου φορούσε ένα υπέροχο ροζ αποκαλυπτικό φόρεμα και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μαύρο κοστούμι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Κυριακής (22.02.2026) πραγματοποιήθηκε η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (British Academy Film Awards), όπου έδωσαν το «παρών» και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, πραγματοποιώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.