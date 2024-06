Δανάη Μιχαλάκη: Βόλτα στην εξοχή αγκαλιά με την επτά μηνών κόρη της

Με στίχους από το τραγούδι «Follow the sun» του Xavier Rudd, η Δανάη Μιχαλάκη επέλεξε να «ντύσει» τα δυο καρέ με την κόρη της που ανάρτησε στο προφίλ της στο Instagram.

Η Δανάη Μιχαλάκη, έχει στην αγκαλιά της την επτά μηνών κόρη της και φωτογραφίζεται με φόντο μία πράσινη «θάλασσα», γράφοντας στην λεζάντα: «Follow, follow the sun, The direction of the birds, The direction of love, Breath, breath in the air, Cheerish this moment».

Η γλυκιά ηθοποιός, περνά μαζί με τον σύζυγό της, τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Παπαγεωργίου μια από τις καλύτερες φάσεις στην προσωπική τους ζωή μετά την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού.

Το απόγευμα της Τρίτης (25.06.2024) η Δανάη Μιχαλάκη έκανε τη νέα της τρυφερή ανάρτηση από την βόλτα τους στην εξοχή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Πάμε Δανάη» η Δανάη Μιχαλάκη είχε μιλήσει για την καθημερινότητά της ως μητέρα αλλά και για τον γάμο της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

«Είναι όντως τέλεια η καθημερινότητά μου, είναι κάτι το απερίγραπτο, το έχω ξαναπεί αυτό, είναι κάθε μέρα διαφορετική. Πάντα το ήθελα, απλά ξέρεις, όταν βρίσκεις τον άνθρωπό σου με τον οποίο μπορείς να κάνει όνειρα και ξέρεις ότι είναι και ο κατάλληλος, μπορείς να κάνεις και οικογένεια», είχε δηλώσει η γνωστή ηθοποιός.