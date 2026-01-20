Δέσποινα Βανδή: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο, ντύνομαι όπως γουστάρω»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Βανδή και αναφέρθηκε σε πολλούς τομείς της ζωής της, υπογραμμίζοντας ότι από τη στιγμή που έγινε μητέρα άλλαξαν οι προτεραιότητές της.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος, η οποία προβάλλεται μέσω του ALPHA Κύπρου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Δέσποινα Βανδή υπογράμμισε ότι θα ντύνεται όπως της αρέσει, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη στιγμή της καριέρας της που αποχώρησε από συναυλία στην Τουρκία.

«Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν», ξεκαθάρισε για τις στυλιστικές της επιλογές, όπως φαίνεται στο τρέιλερ της συνέντευξή της, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

«Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου», δήλωσε στη συνέχεια η Δέσποινα Βανδή.

Επίσης, μίλησε και για τον σύντροφό της, Βασίλη Μπιμπίκη και τα όσα ξεχώρισε σε εκείνον, αναφέροντας: «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά. Και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω».

Τέλος, η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε και στην απόφασή της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία.

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο γι’ αυτούς, που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές. Φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2024, η Δέσποινα Βανδή ακύρωσε την προγραμματισμένη φιλανθρωπική της συναυλία στο Τσεσμέ της Τουρκίας, επειδή οι διοργανωτές της είχαν τοποθετήσει στο βάθος μια γιγαντιαία αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς και τουρκικές σημαίες.