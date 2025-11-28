Lifestyle

Δέσποινα Βανδή: «Καλά Να Περνάτε» είναι ο τίτλος του νέου hit της τραγουδίστριας που κυκλοφορεί

Το «Καλά Να Περνάτε» που ερμηνεύει η Δέσποινα Βανδή συνδυάζει στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού
Δέσποινα Βανδή παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο hit «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφορεί από την Panik Records.
 
Το «Καλά Να Περνάτε» συνδυάζει στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της superstar Δέσποινας Βανδή σ’ ένα τραγούδι – σύνθημα που ξεσηκώνει.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, με τον οποίο συνεργάστηκε και στα smash hits «Ya Habibi» και «Πανσέληνος».

Το «Καλά Να Περνάτε» είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα «ανέβει» στο YouTube το music video του.

 
 
 
 
 
Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

