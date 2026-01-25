Δέσποινα Βανδή: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα του Σφακιανάκη ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά θα το ξαναέκανα»

Μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή, την καριέρα, τη μητρότητα και δύσκολες αποφάσεις που σημάδεψαν την πορεία της.

Η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα της και στη στάση ζωής που έχει σήμερα, λέγοντας: «Δεν παύω να είμαι μάνα, κόρη, φίλη, σύντροφος. Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν».

Μιλώντας για τη μητρότητα, τόνισε πως η απόφαση να αποκτήσει παιδιά άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές της. «Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου. Ήμουν ήδη αρκετά μεγάλη για καριέρα στο εξωτερικό. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου. Δεν είχα το πώς να διεκδικήσω και να σταθώ, η νύχτα επίσης άλλαζε. Είχα ανάγκη και στάθηκα στα παιδιά μου, με έναν τρόπο που λειτούργησε εις βάρος της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Βανδή μίλησε και για τη Eurovision, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει για εκείνη. «Το τρένο της Eurovision έχει φύγει για μένα! Τώρα που έχω μεγαλώσει, με ενδιαφέρει να συνδέομαι με τον κόσμο. Μαθαίνεις να ζεις με τα social media. Δεν με ενοχλεί μια κακή κριτική, γιατί εννοείται ότι δεν τα έχω κάνει όλα σωστά», είπε.

Αναφορά έκανε και στην αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μια απόφαση που, όπως αποκάλυψε, είχε και οικονομικό κόστος. «Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ακύρωση της εμφάνισής της στην Τουρκία και στις απειλές που δέχθηκε. «Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια», αποκάλυψε.