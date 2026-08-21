Δέσποινα Βανδή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές – Οι αγκαλιές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της

Το φετινό καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και για τη Δέσποινα Βανδή, η οποία αποφάσισε να δώσει μία… γεύση από τις διακοπές της στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις αγαπημένες της στιγμές.

Η Δέσποινα Βανδή, επέλεξε 20 φωτογραφίες από θάλασσα, ήλιο, ξεγνοιασιά και αγαπημένα πρόσωπα, για να τις ανεβάσει στο instagram, δημιουργώντας το δικό της προσωπικό ημερολόγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστές στις φωτογραφίες που ανέβασε η γνωστή τραγουδίστρια είναι ο σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης αλλά και τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργος.

Σε άλλες τη βλέπουμε με μερικούς καλούς της φίλους, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος σε πανέμορφες παραλίες της Ελλάδας.

«Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Βανδή.