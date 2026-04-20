Διαμαντής Διονυσίου: «Όταν ξεκινούσα, μεγάλα ονόματα δεν ήθελαν να συνεργαστώ μαζί τους»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Διαμαντής Διονυσίου με τον γνωστό τραγουδιστή να μιλάει για τα επαγγελματικά του, αλλά και για τη σύγκριση με τον πατέρα του.

«Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε τρεις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λαϊκό μαγαζί, με λαϊκό πρόγραμμα μέχρι το πρωί διασκεδάζουμε. Όταν σβήνουν τα φώτα είμαι ένας απλός άνθρωπος. Πάω σπίτι στην οικογένειά μου, στην κορούλα μου», είπε αρχικά ο Διαμαντής Διονυσίου.

Για το εάν έχει αδικηθεί ή αν τον έχει βοηθήσει το επώνυμό του, ο Διαμαντής Διονυσίου είπε: «Και τα δύο! Υπάρχει σύγκριση τεράστια γιατί μπορεί να είσαι καλός τραγουδιστής, αλλά υπάρχουν τα σχόλια που λένε “εντάξει, Στράτος δεν είναι”. Είναι λογικό. Είναι δυνατόν να είμαστε Στράτος; Ένας ήταν Στράτος Διονυσίου.

Εμείς ακολουθήσαμε τα βήματα του πατέρα μας και πιστεύω είμαστε αντάξιοι συνεχιστές στα τραγούδια του. Όταν ξεκινούσα, μεγάλα ονόματα δε ήθελαν να ξεκινήσω μαζί τους, δεν ξέρω γιατί. Πάντως δεν είχα τίποτα, δεν είχα βοήθεια πάντως. Μόνος μου προχωράω, και με τα αδέρφια μου δηλαδή και είμαστε καλά».

Ο Διαμαντής Διονυσίου ανέφερε επίσης: «Είμαι λίγο πιο κοντά με τον Στέλιο αλλά τα ίδια λέμε. Δηλαδή αν θέλω να πω στον Στέλιο θα το πω και στον Άγγελο. Απλώς είναι σαν πατέρας μας ο Άγγελος και ο Στέλιος πιο πολύ αδερφός. Ήμουν 13 ετών όταν «έφυγε» ο πατέρας μου. Σαν συμβουλή μου είχε πει να προσέχω γενικά στη ζωή ή στο σχολείο, γιατί ήμουν στο σχολείο. Δεν είχα εκδηλώσει έως τότε το ενδιαφέρον μου για το τραγούδι, δεν ήξερε ότι θα ασχοληθώ».