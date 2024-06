«Διαμορφώνοντας νέους ήχους»: Συνέντευξη με έναν Έλληνα ηχολήπτη που διαπρέπει στο εξωτερικό

Ένας νέος μόλις 25 ετών, ταλαντούχος στον τομέα του, ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης κατάφερε μετά τις σπουδές του ως μηχανικός ήχου να περάσει το κατώφλι ενός από τα πιο θρυλικά studio ηχογραφήσεων του κόσμου.

Ο Αλέξανδρος εργάζεται στο Henson Recording Studios το οποίο προτιμούν οι κορυφαίοι της μουσικής σκηνής ενώ εκεί ηχογραφήθηκε και το θρυλικό πλέον «We are the world» το 1985. Ο πολλά υποσχόμενος Αλέξανδρος Καλτεζιώτης ήδη συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς ενώ συμμετέχει και σε σημαντικά ελληνικά πρότζεκτ και μίλησε για όλα αυτά από την καρδιά του Λος Άντζελες στο newsit.gr.

Αλέξανδρε, είσαι μόλις 25 χρονών και έχεις βρεθεί στην καρδιά του Χόλυγουντ, σε ένα από τα πιο εμβληματικά στούντιο ηχογράφησης, το Henson Recording Studios. Πως έγινε αυτό;

«Αυτό είναι το όνειρο κάθε μηχανικού ήχου. Να δουλέψει σε ένα τόσο ιστορικό στούντιο. Από μικρός ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με την μουσική αλλά με γοήτευε και η χρήση της τεχνολογίας για την παραγωγή της. Έτσι αποφάσισα να σπουδάσω ηχοληψία και μουσική παραγωγή έτσι ώστε να συνδυάσω δημιουργικότητα, τεχνολογία και συνεργασία με μουσικά ταλέντα. Στόχος μου ήταν να αποκτήσω την απαιτούμενη γνώση και πρακτική εμπειρία για να μπορέσω να εξελιχθώ με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές στην πολύ ανταγωνιστική μουσική βιομηχανία. Το πρώτο βήμα ήταν η εισαγωγή μου στο Berklee School of Music, αφού είναι ένα από τα κορυφαία μουσικά πανεπιστήμια στον κόσμο και όσοι αποφοιτούν από το πολύ απαιτητικό τμήμα του MP&E (Music Production & Engineering) έχουν τα απαραίτητα εφόδια αλλά και το κύρος που απαιτείται για να προσληφθούν στα καλύτερα στούντιο ηχογράφησης. Τελείωσα το Berklee το Μάιο του 2023 με διάκριση και έναν από τους υψηλότερους βαθμούς στην τάξη μου και μετά από ένα περίπου μήνα έκανα το όνειρο μου πραγματικότητα, πέρασα τις πόρτες του Henson για να δουλέψω στις διάσημες αίθουσες του όπου ηχογραφούν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας».

Πες μας λίγα λόγια για το Henson, γιατί είναι τόσο διάσημο;

«Στην μουσική βιομηχανία όλοι ξέρουν ότι το Henson έχει πάνω από 50 χρόνια ένδοξης μουσικής ιστορίας, προϋπήρχε από την δεκαετία του 60 σαν A&M Studios μέχρι που εξαγοράστηκε από τον Jim Henson, δημιουργό των Muppets, και έκτοτε μετονομάστηκε σε Henson Recording Studios. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή τοποθεσία στο Los Angeles, στο κέντρο του Hollywood, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των καλλιτεχνών και την ιδιωτικότητα τους. Το άνετο και ήσυχο περιβάλλον της μεγάλης ιδιωτικής έκτασης που το περιβάλλει είναι πολύ σημαντικό όταν ένας καλλιτέχνης ηχογραφεί μια καινούργια δουλειά. Οι αίθουσές του έχουν εξαιρετική ακουστική αλλά και ιστορία. Στο Studio Α, το 1985 συγκεντρώθηκαν 45 από τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής, από τον Stevie Wonder μέχρι τον Bruce Springsteen, για να ηχογραφήσουν το πασίγνωστο “We Are The World”. Αλλά και σήμερα τοπ καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, Harry Styles, Coldplay και Justin Bieber ηχογραφούν εδώ. Ο εξοπλισμός των studio είναι στην κορυφή της τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια μεγάλη συλλογή από vintage μηχανήματα για πιο ιδιαίτερο ήχο και προτιμάται από αρκετούς καλλιτέχνες».

Πέρα από την δουλειά σου στο Henson για την οποία καταλαβαίνω ότι δεσμεύεσαι να μας μιλήσεις, μπορείς να μας πεις τι σε οδήγησε να συνεργαστείς με καταξιωμένους Νορβηγούς καλλιτέχνες; Είδαμε ότι ηχογράφησες για τον Jon Ranes για το άλμπουμ του “Loverboy”, το οποίο έφτασε στο Νο.2 στα Νορβηγικά charts του Spotify, όπως επίσης και για το single της Ingrid Saga «In The Space Between Our Souls» που εμφανίζεται σε μεγάλες λίστες αναπαραγωγής Jazz του spotify.

«Το Berklee προσελκύει τα μεγαλύτερα μουσικά ταλέντα από όλο τον κόσμο. Σε ένα χώρο που η αγάπη για την μουσική και την δημιουργία είναι κοινή αντίληψη, οι συνεργασίες μεταξύ φοιτητών είναι καθημερινές και έτσι προκύπτουν σχέσεις που συνεχίζουν και μετά την αποφοίτηση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια συνεργασία με νέους ταλαντούχους Νορβηγούς μουσικούς όπως τον Jon Ranes. Ηχογράφησα τα τραγούδια “Blod”, “Tusen tanker” και “Gammel” για το αλμπουμ του «Loverboy” που έχουν συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια ροές στο spotify. Πολύ δημιουργική ήταν και η συνεργασία μου με την επίσης Νορβηγίδα Ingrid Saga για το single «In The Space Between Our Souls» το οποίο έχει πάνω από 245.000 ροές στο Spotify.

Μαθαίνουμε ότι είσαι ένα από τα ανερχόμενα νέα ονόματα στο χώρο της ηχοληψίας και συμμετείχες πρόσφατα και σε κάποια μεγάλα Ελληνικά προτζεκτ που ξεφεύγουν από την ηχογράφηση τραγουδιών και έχουν μεγάλη θεαματικότητα, όπως το βίντεο για τα MAD VMA 2024 και το νέο διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτ της ΣΙΔΕΝΟΡ. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

«Ένας μηχανικός ήχου πρέπει να πειραματιστεί με διαφορετικά είδη ήχων, ειδικά στην αρχή της καριέρας του έτσι ώστε να δει τι του ταιριάζει. Τα τραγούδια, οι ταινίες, η διαφήμιση, τα βίντεο κλιπ έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στην παραγωγή αλλά και στον ήχο τους. Έχω ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα με 2 μεγάλα προτζεκτ στην Ελλάδα που αφορούν τον εμπορικό κλάδο, μια τηλεοπτική διαφήμιση για την καμπάνια της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ που έχει αρχίσει να προβάλλεται Πανελλαδικά από την προηγούμενη εβδομάδα σε όλα τα μεγάλα κανάλια και με ένα βίντεο κλιπ, που ήταν χορηγία της ΔΕΗ, για τα MAD VMA (Video Music Awards) 2024, το πιο σημαντικό μουσικό γεγονός για την Ελληνική μουσική σκηνή που προβάλλεται αποκλειστικά από το MEGA . Προς το παρόν θα ήθελα μαζί με την εμπειρία που αποκτώ εδώ στις ΗΠΑ, να χτίσω συνεργασίες με μουσικά ταλέντα. Το Hollywood είναι το ιδανικό μέρος αφού είναι η καρδιά της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, το Henson έχει παράδοση στο να ετοιμάζει μελλοντικούς ηχολήπτες με τα υψηλότερα στάνταρτ της βιομηχανίας έτσι ώστε να συνεργαστούν με επιτυχημένους καλλιτέχνες».