Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, ο μεγιστάνας των Μέσων Ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και η ηθοποιός Τζέρι Χολ – όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ – παίρνουν διαζύγιο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια κλειστή τελετή στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2016, ενώ οι εκπρόσωποι του δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ και η Τζέρι Χολ γνωρίστηκαν ένα χρόνο πριν τον γάμο τους, το 2015, στην Αυστραλία. Για εβδομάδες πολλά ΜΜΕ φιλοξενούσαν δημοσιεύματα αναφερόμενα στην σχέση τους, ωστόσο αυτή επισημοποιήθηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ράγκμπι στο Twickenham του Λονδίνου. Ο μεγιστάνας φωτογραφήθηκε να φιλάει την ηθοποιό στο μάγουλο, ενώ εκείνη χαμογελούσε.

Λίγο αργότερα αποφάσισαν να μείνουν μαζί και ο Ρούπερτ Μέρντοχ ανακοίνωσε στα social media τον αρραβώνα τους. Στην ανάρτηση του, ο ίδιος είχε αποκάλεσε τον εαυτό του «τον πιο τυχερό και ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο». Το 20 καρατίων δαχτυλίδι που χάρισε στην αγαπημένη του, κάποιοι μάλιστα λένε ότι αξίζει πάνω από 2,4 εκατομμύρια λίρες!

Πληροφορίες της «Daily Mail» αναφέρουν πως το στενό τους περιβάλλον χαρακτηρίζει τον χωρισμό τους «ξαφνικό» και πολλοί φίλοι τους δηλώνουν έκπληκτοι. Δεν είναι γνωστό αν ο Ρούπερτ Μέρντοχ και η Τζέρι Χολ έχουν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο. Ωστόσο, ο μεγιστάνας των ΜΜΕ φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση με την τρίτη σύζυγό του, Γουέντι Ντενγκ. Πολλά πάντως δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το διαζύγιο του μεγιστάνα, το τέταρτο, είναι απίθανο να επηρεάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεών του, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μητρικές εταιρείες του καναλιού Fox News και της εφημερίδας Wall Street Journal. Με δεδομένο όμως ότι η περιουσία του Ρούπερτ Μέρντοχ αγγίζει τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια, τα όσα έπονται μετά τον χωρισμό του με την Τζέρι Χολ σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνέχεια…

Υπενθυμίζεται ότι είναι ο τέταρτος γάμος για τον μεγιστάνα των ΜΜΕ, ενώ για την Τζέρι Χολ -τυπικά- είναι ο πρώτος γάμος, μετά από 22 χρόνια σχέσης – και τέσσερα παιδιά – με τον Μικ Τζάγκερ. Είχε παντρευτεί με τον frontman των Rolling Stones σε μια παραλία στο Μπαλί το 1990, αλλά ο γάμος ακυρώθηκε μετά τον χωρισμό τους το 1999.

Now will Murdoch share his £14bn fortune?: Friends reveal shock at 'split' days after Jerry Hall was missing from his glitzy UK bash https://t.co/kftPuC5BuK