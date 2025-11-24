Lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Δάκρυσε μπροστά στην κάμερα για την Ιωάννα Τούνη και τις δοκιμασίες της

«Ο κάθε άνθρωπος σηκώνει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα» είπε μεταξύ άλλων η Δήμητρα Αλεξανδράκη
Δήμητρα Αλεξανδράκη
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της

Δήμητρα Αλεξανδράκη και Ιωάννα Τούνη είναι δυο καλές φίλες, που περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί. Στα εύκολα και στα δύσκολα, όπως φαίνεται.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη, την οποία επισκέφθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Θεσσαλονίκη και πέρασε χρόνο μαζί της, ξεσπώντας σε κλάματα για εκείνη όταν ρωτήθηκε για την ψυχολογική της κατάσταση μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn.

«Η Ιωάννα, το έχω ξαναπεί, είναι για εμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός άνθρωπος, βασικά. Ενώ δεν είμαστε από παιδική ηλικία μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία 10 χρόνια κοντά η φιλία μας όσο πάει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου» είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Ο κάθε άνθρωπος σηκώνει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα, οπότε είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα γιατί τη ζωή την έχουμε μία φορά, άλλη δεν θα την έχουμε».

Όταν ρωτήθηκε για την ψυχολογική κατάσταση της Influencer μετά τη δίκη revenge porn, ξεκίνησε να δακρύζει και αναφώνησε: «Δεν θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα, άστο!»

