Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έκανα κακό στον εαυτό μου, είπα στην Ιωάννα Τούνη ότι θα πηδήξω από το μπαλκόνι της»

Αποκαλύψεις για μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της έκανε η Δήμητρα Αλεξανδράκη και αναφέρθηκε στις στιγμές που η Ιωάννα Τούνη την άρπαξε από τα μαλλιά για να τη σώσει.

Το γνωστό μοντέλο ήταν καλεσμένο στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε τόσο στη φιλία της με την Ιωάννα Τούνη όσο και στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίον έχουν ψυχρανθεί το τελευταίο διάστημα.

«Έκανα κακό στον εαυτό μου και η Ιωάννα κυριολεκτικά με τράβηξε από τα μαλλιά. Γύρισα και της είπα ότι θα πηδήξω από το μπαλκόνι της», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Εκείνη την περίοδο μου φώναζε για το καλό μου. Και ακόμη μια φορά που νόμιζα ότι κάποιοι δικοί της άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μαζί της δεν θέλουν το καλό της και της το είπα, εκεί νευρίασε και μου είπε “με αυτούς τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει, πώς είναι δυνατόν να μη θέλουν το καλό μου;” Είχα άδικο και έχω ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό το πράγμα και στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είχα λάθος κρίση τότε», πρόσθεσε με ειλικρίνεια.

Επίσης, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για τις σχέσεις της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου:

«Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια…

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και οι 2 έχουμε δίκιο. Όταν με αγκάλιασε η μητέρα του, εκεί ντράπηκα, πάρα πολύ. Και αυτός κρατάει ψιλά τον αμανέ, έχει εγωισμό. Ουσιαστικά εμένα όμως δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Όταν σε εγκατέλειψε η Ιωάννα και με εγκατέλειψε ο πρώην μου, μαζί ζούσαμε, δεν έχουμε μιλήσει με τον Δημήτρη από τότε», δήλωσε χαρακτηριστικά.