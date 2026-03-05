Δήμητρα Σιγάλα: Κόντεψα να αρρωστήσω από δύσκολη συνεργασία, δυστυχώς μου έτυχε πριν το metoo

Η Δήμητρα Σιγάλα έκανε μία εξομολόγηση για τις δύσκολες συνεργασίες που έχει βιώσει στο παρελθόν και αναφέρθηκε και στο κίνημα metoo.

Η γνωστή ηθοποιός που απολαύσαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά στον πρώτο κύκλο της σειράς «Ο γιατρός» παραχώρησε σ συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και μίλησε για όλα. Η Δήμητρα Σιγάλα ερωτήθηκε για το κίνημα metoo και παραδέχτηκε ότι κόντεψε να αρρωστήσει εξαιτίας κακής συνεργασίας και δήλωσε ότι αν της συνέβαινε σήμερα κάτι ανάλογο θα αποχωρούσε από τη δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εννοείται, έχω βιώσει δύσκολες συνεργασίες! Όχι όμως στην τηλεόραση, αλλά στο θέατρο. Κόντεψα να αρρωστήσω, αλλά – δυστυχώς – δεν έφυγα. Τώρα, όμως, θα έφευγα.

Μετά το metoo θεωρώ ότι θα είχα τη δυνατότητα να φύγω. Δυστυχώς εμένα μου έτυχε πριν το metoo, που μου έλεγαν όλοι οι μεγαλύτεροι σαν συμβουλή να μη φύγω και ότι πρέπει να αντέξω και να είμαι σωστή επαγγελματίας».

«Είχα τη δύναμη να μιλήσω, αλλά τότε δεν μπορούσες να εξωτερικεύσεις κάτι, γιατί θα ήσουν το μαύρο πρόβατο και δεν γινόταν. Τώρα θα έφευγα κανονικά και δεν θα με ένοιαζε ούτε τι θα έλεγαν οι συνάδελφοι ούτε τι θα έλεγε ο κόσμος, θα έφευγα κανονικά!

Οι εμπειρίες, όμως, και η ωριμότητα παίζουν ρόλο», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση.