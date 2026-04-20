Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Κάποια σιχαμένα site γράφουνε κάτι πράγματα απίστευτα, μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα»

«Είχε μια τεράστια επικεφαλίδα για αυτή την κοπελίτσα από την Κεφαλονιά που έγραφε δεν ξέρω κι εγώ τι, δε θέλω ούτε καν να σας το μεταφέρω», είπε ο ίδιος
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αντίδραση έβγαλε απέναντι στα προκλητικά και αβάσιμα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν καθημερινά στο διαδίκτυο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος αποφάσισε σήμερα το πρωί (20/4/2026) να μοιραστεί τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο, Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποκάλυψε λοιπόν ένα περιστατικό στο οποίο ήταν παρών, όταν ένας ηλικιωμένος κύριος διάβασε μπροστά του έναν προβοκατόρικο και απαράδεκτο τίτλο για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά.

«Τώρα που σταμάτησα να πάρω καφέ, λίγο πριν πάω στα escape room να δω λίγο πώς πάνε τα πράγματα, ήταν ένας κύριος ευγενικότατος στην ουρά και, τέλος πάντων, ψαχούλευε το κινητό του και κοιτούσε και πέφτει σε ένα από αυτά τα σιχαμένα τα site που γράφουνε κάτι πράγματα απίστευτα, μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα», περιέγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Είχε μια τεράστια επικεφαλίδα για αυτή την κοπελίτσα από την Κεφαλονιά που έγραφε δεν ξέρω κι εγώ τι. Πραγματικά, δε θέλω ούτε καν να σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω γιατί δε σέβονται ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Αλλά μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα γράφετε ψέματα, γράφετε ανακρίβειες, μόνο και μόνο κατασκευάζετε ιστορίες απ’ το κεφάλι σας για να μπαίνει ο κόσμος να τα διαβάζει.

Και ειδικά άνθρωποι σαν τον κύριο, που δεν είναι και μέσα σε αυτή την κατάσταση, που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν ξέρουνε τι σημαίνει αυτό και το τι ψέμα είναι, πώς πέφτουν στην παγίδα. Δηλαδή πραγματικά, ντροπή σας! Για όλα αυτά που έχετε γράψει και λέτε και ντροπή σας που ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, που γράφετε αυτές τις… να μην τις πω», σχολίασε εμφανώς ενοχλημένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

