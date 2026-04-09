Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με την Ρία Ελληνίδου – Οι αναρτήσεις που «πρόδωσαν» το ζευγάρι

Στην Αράχωβα βρίσκεται από την Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και τον 3χρονο γιο του, Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, η οποία αυτές τις ημέρες δεν έχει νυχτερινές εμφανίσεις, βρέθηκαν στην Αράχωβα, όπου το μοντέλο έχει τις επιχειρήσεις του και οι αναρτήσεις τους στο Instagram «πρόδωσαν» το ζευγάρι.

Παρότι οι δυο τους για καιρό προσπαθούσαν κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα, πλέον ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Μάλιστα, το μοντέλο και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι εδώ και λίγους μήνες, αφού εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ δημοσιεύουν και κοινά στιγμιότυπα στα social media, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνουν tag ο ένας τον άλλον.

Μαζί τους βέβαια, είναι και ο τριών ετών γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς αυτές είναι οι μέρες του μήνα που ζει μαζί του. Το ζευγάρι περνάει το πρώτο του Πάσχα μαζί, καθώς αυτό το διάστημα συμπληρώνει έναν χρόνο σχέσης.

Πρόσφατα, όταν η Ρία Ελληνίδου ρωτήθηκε για την τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, απάντησε με έντονη δόση χιούμορ: «Δε ξέρω… Δεν ήμουν εγώ».

«Προσπαθώ να είμαι καλά στα προσωπικά και στα επαγγελματικά» είπε σε δηλώσεις της στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα.