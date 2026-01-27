Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα χρόνια με την Ελένη Μενεγάκη ήταν ανέμελα, δεν είχαμε τόσες σκοτούρες

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που του γίνονται κάθε χρόνο και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, χαρακτηρίζοντας την ως «ανέμελη».

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό» το πρωί της Τρίτης (27.01.2026). Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε ότι έχει προτείνει διάφορα δικά του projects στα κανάλια κατά καιρούς, ενώ υπογράμμισε ότι τα χρόνια που ήταν με την Ελένη Μενεγάκη δεν είχε πολλές σκοτούρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι και είναι πολύ σημαντικό για μένα που κάθε χρόνο με σκέφτονται για διάφορα πράγματα (σ.σ. στην τηλεόραση). Δεν είναι αυτό που λες η τηλεόραση “ήρθες, πέρασες, έκανες”, γιατί δεν είναι και εύκολο κομμάτι.

«Τα χρόνια με την Ελένη Μενεγάκη ήταν διαφορετικά. Δεν είχαμε τόσες σκοτούρες, δεν έπρεπε να διαβάσεις τόσα πολλά πράγματα, δεν έπρεπε να ψυχολογείς τις καταστάσεις που είσαι, βρίσκεσαι. Ήταν αλλιώς τα χρόνια, ήτανε πιο ανέμελα γενικότερα», δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Είναι πραγματικά μία δουλειά, η πιο αβέβαιη από τις περισσότερες δουλειές που θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος, γιατί κάθε έξι μήνες λογοδοτείς στα αποτελέσματα που φέρνεις», είπε ακόμα, προσθέτοντας: «Δεν ξέρεις αν θα είσαι του χρόνου, δεν ξέρεις αν θα συνεχίσεις. Είναι πολλά πράγματα που αυτά σε κάνουν και σε αλλάζουν και σε αλλοιώνουν και σαν χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα ναι επειδή είναι μια τηλεοπτική πρόταση, πρέπει και εμείς να δούμε αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες αυτού που μας ζητάνε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλές φορές έχω προτείνει και έχω δει και πάρα πολλά πράγματα που ‘χω πει, δύο – τρία ουσιαστικά έχω δει project, που έχουνε γίνει με άλλους (σ.σ. παρουσιαστές)», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Είναι όλοι αξιοθαύμαστοι όταν ξεπερνάνε τα χρόνια. Δεν θα μου πεις “γιατί το λες αυτό; Δεν θες να έχεις καλές σχέσεις;”. Όχι. Είναι, σου λέω, πάρα πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική δουλειά. Το στομάχι τους το ξέρει. Είναι μια δουλειά που δυστυχώς σου σκοτώνει το «εγώ» σου», είπε στο τέλος για τους Έλληνες παρουσιαστές.