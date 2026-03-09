Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου ανέβηκε κατά λάθος, έπαθα σοκ όταν το είδα»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» σήμερα το πρωί (9/3/2026), με τον ίδιο να μιλάει για πολλά προσωπικά του θέματα, καθώς και για ένα βίντεο από το ταξίδι του με την Ρία Ελληνίδου από την Ταϊλάνδη που δημοσιεύτηκε κατά λάθος.

Αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε στη ερώτηση του ποιος πλήρωσε τις διακοπές αυτές με την Ρία Ελληνίδου λέγοντας ότι: «Το ταξίδι το πλήρωσε η ζωή», γελώντας, ενώ ρωτήθηκε και αν άνθισε ο έρωτας με την τραγουδίστρια, χωρίς όμως να απαντάει ξεκάθαρα αλλά λέγοντας: «Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες. Ταιριάζουμε στα θέλω μας».

Όσον αφορά στο βίντεο που είχε ανέβει με την τραγουδίστρια, το οποίο έσβησε λίγο μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε: «Όταν είδα το βίντεο που ανεβάσαμε κατά λάθος με τη Ρία έπαθα σοκ. Δεν ξέρω από TikTok. Το τραβήξαμε, μπήκε στην τσέπη μου και ανέβηκε μόνο του. Ήταν στιγμιαίο, γι’ αυτό δεν το έβρισκα και έπαθα σοκ. Εγώ φοβήθηκα ότι κάποιος μου παραβίασε το κινητό».

Για την προσωπική του ζωή και για τον λόγο που δεν δημοσιεύει πλέον πολλά πράγματα είπε: «Έχει αλλάξει όλη μου η κοσμοθεωρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να υπερμεγεθύνω οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μου, είτε είναι προσωπικό είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μου πήγε πολύ καλά, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Οπότε για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία;», τόνισε.

Έπειτα, απάντησε και στη δήλωση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Βασάλος για εκείνον, υποστηρίζοντας πως τον έβρισε όταν έλεγε ότι έχει σχέση αλλά πλέον ανεβάζει βίντεο με τη σχέση του:

«Τον καθύβριζα; Εγώ δεν έχω κάτι μαζί του. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει αποδεχτεί ποτέ καμιά του σχέση; Όποτε τον ρωτάνε, πετάει χαρταετό. Θυμάσαι το 2017 που τσακωνόντουσαν δυο κοπέλες που είχαν σχέση μαζί του και αυτός έλεγε ότι δεν τις ξέρει και έμενε μαζί τους; Το θυμάσαι όταν βγήκε από το Survivor; Τα είχε ταυτόχρονα και με τις δύο. Λέει για μένα, αλλά αυτός έχει αποδεχθεί ποτέ τις σχέσεις του;», είπε χαρακτηριστικά.