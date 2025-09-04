Lifestyle

Δημήτρης Γιώτης: «Αν ο Πέτρος Φιλιππίδης αθωωθεί, τη θέση του στο χώρο την κρίνει ο κόσμος»

«Εννοείται ότι είμαι υπέρ των γυναικών, αν συνέβησαν όσα έχουν καταγγελθεί», λέει ο Δημήτρης Γιώτης
ο Δημήτρης Γιώτης
Ο Δημήτρης Γιώτης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιώτης στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και σε ερωτήσεις που είχαν σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο Δημήτρης Γιώτης μίλησε και για τη δικαστική υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και μέσα σ’ όλα, ο ίδιος τόνισε πως είναι με το μέρος των γυναικών που τον έχουν καταγγείλει, αν έχουν συμβεί όσα υποστηρίζουν.

Πιστεύεις ότι αν ο Πέτρος Φιλιππίδης αθωωθεί, έχει θέση στα καλλιτεχνικά δρώμενα;

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε. Και εννοείται ότι είμαι υπέρ των γυναικών, αν συνέβησαν όσα έχουν καταγγελθεί, όμως, έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη.

Όχι μόνο για να βγάλει τις αποφάσεις που συμφωνούν με τον καθένα… Αλλά να σεβαστούμε ως δεδομένη την απόφαση του δικαστηρίου. Αν λοιπόν αθωωθεί, τη θέση του στο χώρο την κρίνει ο κόσμος, ποιος είμαι εγώ που θα έχω γνώμη για τη ζωή και το μέλλον του οποιουδήποτε;».

Lifestyle
