Δημήτρης Γιώτης για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ατάκα της εθνικής σταρ για τα «φίδια» που του έμεινε αξέχαστη

Δημήτρης Γιώτης και Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεργάστηκαν στην παράσταση «Μελωδία της ευτυχίας» όταν ο ηθοποιός έκανε τα πρώτα του βήματα στο πλευρό της απόλυτης Ελληνίδας σταρ. Η συνεργασία και τα λόγια που του έλεγε κατά καιρούς η μεγάλη ντίβα, του έμειναν αξέχαστα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, ο Δημήτρης Γιώτης θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και μίλησε με θαυμασμό για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Έζησες την Αλίκη στην παράσταση «Μελωδία της ευτυχίας». Τι θυμάσαι από τις τελευταίες της στιγμές; Σου είχε πει κάτι που το κρατάς σαν φυλαχτό στην ψυχή σου;

Το μεγαλείο της! Τη λάμψη ακόμα και τις μέρες που διανύσαμε μες στην ανασφάλεια… Να είμαστε μαζί στην κουΐντα και να μου δείχνει την κοιλιά της και να μου λέει «κοίτα, κοίτα πρήξιμο τώρα» και να νομίζω ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση από μύδια που είχαμε περάσει σχεδόν όλοι, και να της λέω «πηγαίνετε στο νοσοκομείο με ένα ορό έχετε τελειώσει»…

Με είχαν τρακάρει, ένας μεθυσμένος και τον έψαχνα κι εκείνος άφαντος και με δική της εντολή φτιάχτηκε το αυτοκίνητό μου και μου το έφεραν στο θέατρο… Την είχα ρωτήσει για μια δική της παρελθοντική περίπτωση πολύ γνωστού ανθρώπου που την έκρινε άσχημα δημόσια και εκείνη σε μια δεδομένη κρίσιμη στιγμή πήρε το μέρος του, πώς, γιατί το έκανε και η απάντησή της ήταν «τα φίδια να τα έχεις στην αυλή σου για να τα ελέγχεις»…

Το τελευταίο τραπέζι που μας έκανε, στον Κρικέλα, το τελευταίο βράδυ μου ‘πε «μικρέ εμείς δεν χανόμαστε, του χρόνου μαζί»… Εκείνη τη στιγμή μας λέει μια συνάδελφος να γυρίσουμε να μας βγάλει φωτογραφία, η Αλίκη μια κούκλα, εγώ σαν ρέγκα…