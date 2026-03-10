Lifestyle

Δημήτρης Κοντολάζος: Κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Για να μάθεις ν’ αγαπάς» δια χειρός Σταμάτη Γονίδη

Το νέο κομμάτι κυκλοφορεί από τη Sonar music.
Δημήτρης Κοντολάζος
O Δημήτρης Κοντολάζος

Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησε ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο οποίος δεν παύει να εκπλήσσει ευχάριστα τους θαυμαστές του με τις μουσικές του προτάσεις. Αυτή τη φορά ένωσε τις δυνάμεις του με τον Σταμάτη Γονίδη.

Ο Δημήτρης Κοντολάζος επιστρέφει δυναμικά με το τραγούδι «Για να μάθεις ν’ αγαπάς», που του έγραψε ο ένας και μοναδικός, Σταμάτης Γονίδης μαζί με τον εξαιρετικό, Βασίλη Δήμα, στη μουσική. Πρόκειται για ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο αναδεικνύει την υπέροχη βελούδινη φωνή του αειθαλούς ερμηνευτή και μας ταξιδεύει στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταμάτης Γονίδης έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πως θαύμαζε τον Δημήτρη Κοντολάζο και πως «είχε βουτήξει το ψωμί του στα τραγούδια του». Και η ζωή τα έφερε έτσι, ώστε αυτοί οι δύο μεγάλοι ερμηνευτές να συμπράξουν μουσικά στη νέα μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κοντολάζου «Για να μάθεις ν’ αγαπάς».

Δημήτρης Κοντολάζος
O Δημήτρης Κοντολάζος είναι από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του

Την ευφάνταστη ενορχήστρωση του τραγουδιού ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Αντρέας Γιατράκος, ενώ ο Πέτρος Σκούτας υπογράφει την σκηνοθεσία σε ένα καλαίσθητο βίντεο κλιπ.

Το νέο τραγούδι του Δημήτρη Κοντολάζου κυκλοφορεί από τη Sonar music.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
61
56
54
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo