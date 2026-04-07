Δημήτρης Μπάσης: Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και νιώθω ξένος, θέλω να επιστρέψω στο Κιλκίς»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Μπάσης και αναφέρθηκε στην επιθυμία του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στην πατρίδα του, το Κιλκίς.

Ο καταξιωμένος Έλληνας καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στη διαδιακτυκή εκπομπή «Εσύ τι μουσική ακούς» και αναφέρθηκε τόσο στην επιθυμία του να γυρίσει στη γενέταιρά του όσο και και στη μουσική που του αρέσει να ακούει. Παράλληλα, ο Δημήτρης Μπάσης αποκάλυψε πώς προέκυψε το ντουέτο «Ένα λεπτό», που τραγούδησε με τον Χρήστο Μάστορα.

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου», εξομολογήθηκε ο γνωστός ερμηνευτής.

«Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Μπάσης.

Επίσης, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη μουσική που ακούει, υπογραμμίζοντας: «Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Μπάσης αναφέρθηκε στο ντουέτο του με τον Χρήστο Μάστορα, αναφέροντας πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία.

«Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας χώρο ας πούμε. Είπα “όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα”. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε “δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του”. Τον προσέγγισα και το είπαμε μαζί», αποκάλυψε για το ντουέτο «Ένα λεπτό», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.