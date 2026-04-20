Δημήτρης Σταρόβας: Ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος, ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω αλλά δεν πήγαινα σε γιατρό

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου και μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε αλλά και για την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως τα δύσκολα έχουν περάσει. Έχει καταλήξει πως το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική, τον έσωσαν από μεγάλες δυσκολίες στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Δημήτρης Σταρόβας έκανε για ακόμα μια φορά την αυτοκριτική του, σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσει για τους κινδύνους, όσοι σκέφτονται όπως εκείνος στο παρελθόν. Παραδέχτηκε πως φοβόταν να επισκεφθεί γιατρό, αν και ο οργανισμός του, του είχε στείλει «σήματα» ότι υπάρχει πρόβλημα. Αισθάνεται τυχερός και λυτρωμένος που κατάφερε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση “Εκείνος και εκείνος» απελπίστηκα. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου αλλά επέμενε και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές. Δεν ήθελα να με λυπούνται αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε το κοινό έφευγε λυτρωμένο.

Έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές. Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες παραστάσεις, όπως και αυτή με το ισχαιμικό επεισόδιο», συμπλήρωσε ο μουσικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω. Στο τέλος είχα κρίσεις πανικού αρρυθμίες», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.