Lifestyle

Δημήτρης Σταρόβας: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου αλλά και οικονομικά»

«Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς», δήλωσε ακόμα ο γνωστός μουσικός και ηθοποιός
Δημήτρης Σταρόβας
O Δημήτρης Σταρόβας / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Δημήτρης Σταρόβας έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. 

Ο γνωστός καλλιτέχνης, με αφορμή την εμφάνισή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων, ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Τρίτη (26.05.2026) και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της. Μάλιστα, ο Δημήτρης Σταρόβας αναφέρθηκε στους φίλους του και το πόσο πολύ τον στήριξαν όταν ήταν στο νοσοκομείο. 

«Πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουμε κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε για τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση.

Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά. Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες. Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
116
82
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Τραϊανός Δέλλας: Η ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα που ραγίζει καρδιές – «Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα»
Χθες (27/5/2026) συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Γωγώ Μαστροκώστα στην κηδεία της στο Ελληνικό με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια, να βιώνουν τη χειρότερη μέρα της ζωής τους
Γωγώ Μαστροκώστα-Τραϊανός Δέλλας
33
Newsit logo
Newsit logo