Δήμος Αναστασιάδης: «Ήμουν στον τοκετό της Τζένης Θεωνά, εκείνη τη στιγμή βλέπεις λίγο τη γυναίκα σαν ηρωίδα»

Ο Δήμος Αναστασιάδης έχει χτίσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με την Τζένη Θεωνά, έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον Αρίωνα και ένα μωράκι που ήρθε πρόσφατα στη ζωή.

Ο γνωστός τραγουδιστής την Κυριακή (30.11.2025) έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη και μίλησε τόσο για τη σύζυγό του, Τζένη Θεωνά όσο και για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Μάλιστα, ο Δήμος Αναστασιάδης τόνισε ότι ήταν παρών στον τοκετό.

«Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού συνέπεσε με την απονομή του χρυσού μου άλμπουμ και αυτό ήταν περίεργο και δύσκολο», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης και μίλησε για τη γέννηση του δεύτερου γιου του, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που βίωσε.

«Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά ήτανε και πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να σου πω, γιατί εγώ κοιμόμουνα στο νοσοκομείο, έπρεπε να φύγω, μετά την απονομή, έφυγα, ξέρω εγώ, κατευθείαν με τα ρούχα στο νοσοκομείο να κοιμηθώ. Δηλαδή ήταν λίγο κάπως περίεργο.

Εννοείται ότι ήμουν μέσα στον τοκετό. Νομίζω ότι είχα ξέρεις υπέρταση, νομίζω η πίεση ανέβηκε στο Θεό. Αλλά είναι μια στιγμή που που θυμάμαι και από το πρώτο παιδί και από το δεύτερο, νομίζω θα είναι χαραγμένη για πάντα. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή βλέπεις λίγο τη γυναίκα σαν ηρωίδα, πόσο έχει ανοιχτεί, πόσο έχει δυσκολευτεί, το άγχος, η αγωνία του να βγει καλά και εκεί και είναι κάτι το οποίο το κάνει η γυναίκα», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Νομίζω από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με τον Αρίωνα, τώρα ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο των αρχαίων ελληνικών ονομάτων», αποκάλυψε στη συνέχεια για το όνομα που πρόκειται να δώσουν τον γιο τους.

«Είμαι ένα παιδί μες στο σπίτι μόνιμα. Εννοώ ότι η Τζένη μεγαλώνει τρία αγόρια, δεν μεγαλώνει δύο», δήλωσε ακόμα.

«Λογικά κάποια στιγμή θα επιστρέψει και η Τζένη στη δουλειά. Δεν νομίζω ότι θα είναι για πάντα μαμά. Αν και μου δείχνει σημάδια ότι αυτό ενδεχομένως να ήθελε. Έχει συνηθίσει τόσο πολύ με το κομμάτι της οικογένειας και τη ρωτάω κάποιες μέρες “δεν σου έλειψε λίγο η δουλειά, λίγο το θέατρο”. Μου λέει “όχι”. Το ζηλεύω πάρα πολύ θέλω να σου πω. Ζηλεύω πάρα πολύ τους ανθρώπους που χαίρονται και ζούνε αυτό που τους δίνεται ε τη συγκεκριμένη στιγμή. Και η Τζένη μπορεί και το κάνει», ανέφερε ο Δήμος Αναστασιάδης.

«Θέλει πολύ προσπάθεια και αγώνα το να μείνεις τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο. Τώρα εμείς μετράμε 11 χρόνια με την Τζένη. Θεωρώ ότι και το κομμάτι της συμβίωσης, το να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο είναι και θέμα τύχης. Εγώ, αν αν με ρωτάς, πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Δεν μου αρέσουν κι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν καθόλου και θεωρούν ότι όλα τα φτιάξανε μόνοι τους», δήλωσε στη συνέχεια.

«Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πλάκα, είναι πολύ πιθανόν να παρουσίαζα μία μουσική εκπομπή», απάντησε σε μία σχετική ερώτηση αν θα έκανε αυτό που κάνει και η Έλλη Κοκκίνου.

«Είμαι σε μία φάση στη ζωή μου που νιώθω πολύ ολοκλήρωση, πληρότητα. Είμαστε αυτή την περίοδο στο Ιφιγένεια Basement στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», είπε στο τέλος ο Δήμος Αναστασιάδης.