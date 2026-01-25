Δήμος Αναστασιάδης: Όταν γράφω τραγούδια, “ακούω” τις φωνές του Πάριου, του Σφακιανάκη και της Αλεξίου

Lifestyle

«Η φωνή είναι κάτι πολύ μαγικό γιατί είναι η τελευταία πινελιά», είπε ακόμα ο γνωστός καλλιτέχνης
«Όταν κάθομαι να γράψω ένα τραγούδι, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι ένα τραγούδι που να μου αρέσει», είπε ο Δήμος Αναστασιάδης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Καλεσμένος στο πλατό του «After Dark» ήταν το βράδυ του Σαββάτου (24.01.2026) ο Δήμος Αναστασιάδης. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για όλα στον Θέμη Γεωργαντά και φυσικά πέρασε και από το εξομολογητήριο…

«Υπάρχουν κάποιες φωνές που μου είναι χαραγμένες, σαν να τις ακούω. Μπορώ να σου αποκαλύψω και ποιοι τραγουδιστές είναι», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο Δήμος Αναστασιάδης είπε στη συνέχεια: «Είναι η φωνή του Πάριου, πολύ έντονα μέσα. Οπότε πάντα ακούω και λίγο Πάριο. Θα μου πεις ότι Πάριοι υπάρχουν πολλοί, οπότε ταυτόχρονα αν γράφεις για τον Πάριο, γράφεις και για άλλους 20 τραγουδιστές. Άλλη μια φωνή είναι του Νότη Σφακιανάκη, που ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί. Μιλάω για τη φωνή έτσι… Είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Σου λέω τα πρότυπα, με αυτά που μεγάλωσα. Ασφαλώς υπάρχουν άπειροι τραγουδιστές που μου αρέσουν αλλά αυτοί είναι κάπως σαν να μου τραγουδάνε ακόμα στο μυαλό μου».

Ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε επίσης: «Παράλληλα όταν κάθομαι να γράψω ένα τραγούδι, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι ένα τραγούδι που να μου αρέσει. Είτε είναι δικό μου, είτε το πει άλλος.

Καμία φορά μπορεί να προορίζεται για κάποιον αυτό το τραγούδι και στο τέλος να αλλάξει διαδρομή και να έρθει σε εμένα ή να πάει σε άλλον. Η φωνή είναι κάτι πολύ μαγικό γιατί είναι η τελευταία πινελιά. Είναι αυτό που ή θα το απογειώσει ή δεν θα κάνει τίποτα».

